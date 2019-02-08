Ali Koç’tan Mehmet Ali Erbil’e telefon
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hastanede bulunan Mehmet Ali Erbil'in doğum gününü kutladı. İkili arasında esprili bir konuşma gerçekleşti.
Hastanede bulunan ünlü sanatçıyı arayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ünlü oyuncu ve sunucunun doğum gününü görüntülü arayarak kutladı.
Mehmet Ali Erbil ise Koç’a “Böyle kuru bir kutlama olmaz. Akşam yenin de öyle kutlayın” diyerek espri yaptı.
Başkan Koç daha sonra görüntülü bir şekilde konuştuğu Erbil’e taraftarları göstererek onların da Erbil’in gününü kutlamasını sağladı.
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