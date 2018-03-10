Ali Koç'tan kadın kongre üyelerine çağrı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Y. Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
Bugüne dek yapılan toplantılarda, üyelerle görüş alışverişinde bulunan, Fenerbahçe için hazırladığı yol haritasını anlatan Koç, Fenerbahçelilerin yoğun ilgi ve desteği ile karşılanıyor.
18 Şubat’ta 600'ü aşkın Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyesi ile bir araya gelen Koç, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Fenerbahçeli kadınlar ile buluştu.
Koç ve ekibi 10 Mart 2018 Cumartesi günü, İstanbul'da Tim Show Center’da Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınan 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’nin özel gösteriminde 1400’ü aşkın Fenerbahçeli’yi ağırladı.
Sözlerine ülkemizin bekası için Afrin’de görev başında olan askeri kuvvetlerimize kudret ve kuvvet diliyorum diyerek başlayan Ali Y. Koç;
3 Temmuz döneminde kulübümüze, başkanımıza ve yöneticilerimize karşı yapılan hakkaniyetsizlikler karşısında duvar oluşunuzu asla unutmayacağız. Eminim ki nesiller bunu birbirine gururla anlatacak. Dileğimiz o ki Fenerbahçe’ye dair özlediğimiz ve hatırlarken heyecanlandığımız ne varsa; saha içinde ve sosyal hayatta hepsini yeniden hep birlikte sahiplenelim ve gelecek nesillere taşıyalım. İyi ki varsınız! Bugün için Fenerbahçeli ağabeyim Türker İnanoğlu’na, oyunun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Müjdat Gezen nezdinde, tüm sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz, dedi.
Üyelere yapılan davette;
“Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinin özel gösteriminde Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyelerimiz ile bir araya geliyoruz. Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınan Türk tiyatrosunun klasiklerinden 7 Kocalı Hürmüz müzikali, 10 Mart Cumartesi akşamında bizim için sahnede olacak. Kadın Kongre Üyelerimiz ve değerli ailelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek bu özel etkinliğimizde, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.” dendi.
7 Kocalı Hürmüz müzikalinin oyuncu kadrosunda; Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.
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