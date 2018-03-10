Ali Koç'tan kadın kongre üyelerine çağrı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriAli Koç'tan kadın kongre üyelerine çağrı
Futbol Ali Koç'tan kadın kongre üyelerine çağrı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Şenol Güneş'ten 'taç' yanıtı: "Sıkıldım artık"

Futbol
10.03.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan kadın kongre üyelerine çağrı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Koç'tan kadın kongre üyelerine çağrı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Ali Y. Koç, kongre üyeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bugüne dek yapılan toplantılarda, üyelerle görüş alışverişinde bulunan, Fenerbahçe için hazırladığı yol haritasını anlatan Koç, Fenerbahçelilerin yoğun ilgi ve desteği ile karşılanıyor.

18 Şubat’ta 600'ü aşkın Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyesi ile bir araya gelen Koç, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Fenerbahçeli kadınlar ile buluştu.

Koç ve ekibi 10 Mart 2018 Cumartesi günü, İstanbul'da Tim Show Center’da Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınan 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’nin özel gösteriminde 1400’ü aşkın Fenerbahçeli’yi ağırladı.

Sözlerine ülkemizin bekası için Afrin’de görev başında olan askeri kuvvetlerimize kudret ve kuvvet diliyorum diyerek başlayan Ali Y. Koç;

3 Temmuz döneminde kulübümüze, başkanımıza ve yöneticilerimize karşı yapılan hakkaniyetsizlikler karşısında duvar oluşunuzu asla unutmayacağız. Eminim ki nesiller bunu birbirine gururla anlatacak. Dileğimiz o ki Fenerbahçe’ye dair özlediğimiz ve hatırlarken heyecanlandığımız ne varsa; saha içinde ve sosyal hayatta hepsini yeniden hep birlikte sahiplenelim ve gelecek nesillere taşıyalım. İyi ki varsınız! Bugün için Fenerbahçeli ağabeyim Türker İnanoğlu’na, oyunun yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Müjdat Gezen nezdinde, tüm sanatçı dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz, dedi.

Üyelere yapılan davette;

“Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, 7 Kocalı Hürmüz müzikalinin özel gösteriminde Fenerbahçeli Kadın Kongre Üyelerimiz ile bir araya geliyoruz. Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yorumuyla yeniden sahneye taşınan Türk tiyatrosunun klasiklerinden 7 Kocalı Hürmüz müzikali, 10 Mart Cumartesi akşamında bizim için sahnede olacak. Kadın Kongre Üyelerimiz ve değerli ailelerinin katılımlarıyla gerçekleşecek bu özel etkinliğimizde, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.” dendi.

7 Kocalı Hürmüz müzikalinin oyuncu kadrosunda; Birce Akalay, İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve Cengiz Gezgin yer alıyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bu sözler çok konuşulur... Ergin Ataman'dan flaş açıklamalar!

Kartal'ın gözü zirvede! Bir attı, üç aldı!

10 soruda Türk Futbolu: Fenerbahçe’nin eli hâlâ direksiyonda

Stat turundan 1 yılda 9 milyon TL gelecek