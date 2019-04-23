Ali Koç'tan itiraf: 'İlk defa böylesini görüyorum'

Sarı lacivertli kulübün Dereağzı Tesisleri'nde yapılan 23 Nisan Kutlamaları'na katılan başkan Ali Koç, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ersun Yanal ve futbolcularla dün Samandıra'da yaptığı toplantıyla ilgili soruya Koç şu yanıtını verdi:

"Sezon iyi gitmiyor, hepimiz biliyor. En çok mahçup olduğumuz kişilerde bu çocuklar. İnşallah önümüzdeki sezon onların arzularını yerine getireceğiz. Sezon zaten kötü gidiyor. Benim Samandıra'ya gitmem olağanüstü bir durum değil. İyi günlerde de gidiyoruz. Yenildiğimiz için gitmedim, bu sezon ilk defa yenilmiyoruz ama Fenerbahçe'ye yakışmayacak şekilde yenildiğimiz için gittim. 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. İlk defa böylesini görüyorum. Alanyaspor'un 2. yarısında gördüğüm futbolu ilk defa görüyorum.

Arkadaşlarla dertleşmeye gittim, sonuçta onlar sahada oynayacak, onların da bu camiaya borçları var, kalan 5 maçta ellerinden geleni yapmaya, tam bir takım ruhu olarak devam etmeye ihtiyaç var. Bu şekilde giderse, gerçekten tarihe kötü anlamda gireceklerini, bundan kurtulmak için şansları olduğunu ifade ettim"

Samandıra'ya destek vermek için gittim. Ceza, kızma gibi bir durum yok. Onlara inandığımızı söyledim. Hocamızla da dertleştik. Gazetelerdeki gibi ultimatom olayı yok. Zaten benim tarzım değil."

"İYİ İNSAN OLSUN ÇOCUKLAR, VATANINA SAHİP ÇIKSINLAR"

Ali Koç 23 Nisan Bayramıyla ilgili olarak ise, "Fenerbahçe'nin duruşu, ilkelerini söylemeye gerek yok. Tamamen Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hayatını sürdüren bir kulübüz biz. Çocuklara çağrıda bırakmak istiyorum. Dedem Allah bize en güzel ülkeyi vermiş, kıymetini bilmiyoruz derdi. İkinci söyleyeceğim şey de, iyi insan olsun çocuklar. Değerlerimizin yozlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Vatanına sahip çıksınlar, iyi insan olsunlar" şeklinde konuştu.

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