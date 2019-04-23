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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.04.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan itiraf: 'İlk defa böylesini görüyorum'

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla ilgili yaptığı toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli kulübün Dereağzı Tesisleri'nde yapılan 23 Nisan Kutlamaları'na katılan başkan Ali Koç, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ersun Yanal ve futbolcularla dün Samandıra'da yaptığı toplantıyla ilgili soruya Koç şu yanıtını verdi:

"Sezon iyi gitmiyor, hepimiz biliyor. En çok mahçup olduğumuz kişilerde bu çocuklar. İnşallah önümüzdeki sezon onların arzularını yerine getireceğiz. Sezon zaten kötü gidiyor. Benim Samandıra'ya gitmem olağanüstü bir durum değil. İyi günlerde de gidiyoruz. Yenildiğimiz için gitmedim, bu sezon ilk defa yenilmiyoruz ama Fenerbahçe'ye yakışmayacak şekilde yenildiğimiz için gittim. 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. İlk defa böylesini görüyorum. Alanyaspor'un 2. yarısında gördüğüm futbolu ilk defa görüyorum.

Arkadaşlarla dertleşmeye gittim, sonuçta onlar sahada oynayacak, onların da bu camiaya borçları var, kalan 5 maçta ellerinden geleni yapmaya, tam bir takım ruhu olarak devam etmeye ihtiyaç var. Bu şekilde giderse, gerçekten tarihe kötü anlamda gireceklerini, bundan kurtulmak için şansları olduğunu ifade ettim"

Samandıra'ya destek vermek için gittim. Ceza, kızma gibi bir durum yok. Onlara inandığımızı söyledim. Hocamızla da dertleştik. Gazetelerdeki gibi ultimatom olayı yok.  Zaten benim tarzım değil."

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Dereağzında 23 Nisan coşkusu Samandırada sürpriz var...
Dereağzı'nda 23 Nisan coşkusu! Samandıra'da sürpriz var...

"İYİ İNSAN OLSUN ÇOCUKLAR, VATANINA SAHİP ÇIKSINLAR"

Ali Koç 23 Nisan Bayramıyla ilgili olarak ise, "Fenerbahçe'nin duruşu, ilkelerini söylemeye gerek yok. Tamamen Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda hayatını sürdüren bir kulübüz biz. Çocuklara çağrıda bırakmak istiyorum. Dedem Allah bize en güzel ülkeyi vermiş, kıymetini bilmiyoruz derdi. İkinci söyleyeceğim şey de, iyi insan olsun çocuklar. Değerlerimizin yozlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Vatanına sahip çıksınlar, iyi insan olsunlar" şeklinde konuştu.

Ali Koçtan itiraf: İlk defa böylesini görüyorum

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Ali Koçtan itiraf: İlk defa böylesini görüyorum

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