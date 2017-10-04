Ali Koç'tan flaş hamle! Müthiş plan...

Daha önce Aziz Yıldırım yönetiminde asbaşkanlık yapan Koç’un ilk hedefi ise futbolu tamamen profesyonellere teslim etmek.
1907 Fenerbahçeliler Derneği başkanlığı döneminde Avrupa’nın dev kulüplerinde çalışmış pek çok CEO’yu İstanbul’a getiren ve konferanslar verdiren Koç’un hedefindeki isimse Peter Kenyon... Daha önce Manchester United ve Chelsea’de birinci adamlık görevinde bulunan 63’üncü yaşındaki Kenyon’ın futbol yönetimi taktiklerinden dersler çıkarılacak.
SPORTİF DİREKTÖRÜ BİLE CEO SEÇECEK
Galatasaray’ın Mircea Lucescu’ya vermeyi düşündüğü CEO’luk görevini Ali Koç yönetimi göreve gelirse Peter Kenyon veya o ayarda bir isme vermeyi planlıyor. Koç futbola o kadar karışmak istemiyor ki, sportif direktörün bile CEO tarafından seçilmesi kararı alınmış durumda. (Fotospor)