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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
10.05.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan flaş Aykut Kocaman sözleri!

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Ali Koç'tan flaş Aykut Kocaman sözleri!

Fenerbahçe Kulübünün Haziran ayında yapacağı başkanlık seçiminde aday olan Ali Koç Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, Kapalıçarşı'da esnaf ve taraftarlarla bir araya geldi. Kapalıçarşı'da ziyareti sırasında gösterilen ilgi nedeniyle yürümekte zorlanan Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KARTOPU YUVARLANDIKÇA BÜYÜYOR"
Başkan adaylığını açıklamasının ardından ilk kez açıklamada bulunduğunu ifade eden Ali Koç, "Seçim çalışmalarımız iyi gidiyor. Kartopu yuvarlandıkça büyüyor. Sevgi ve teveccüh var. İnşallah sandığa yansır. Yansımazsa da en hayırlısı olsun kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kazanan olsun. 25 gün kaldı. Anadolu'ya ineceğiz. Kapalıçarşı'ya gelmek istiyorduk. Esnaflar derneğine teşekkür ediyorum. Bu kadar insan biraz sıkıntı çıkarmış olabilir bunlar için özür diliyoruz. Fenerbahçe seçmeni medyada çok ilgi alıyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösteriyor. Potansiyel o kadar güçlü ve kuvvetli ki daha ileriye gidecek potansiyeli var. Seçildiğimiz takdirde hep birlikte daha güzel günler bekleyecek" ifadelerini kullandı.

Ali Koçtan flaş Aykut Kocaman sözleri

"ÖNEMLİ OLAN SEÇİM DEĞİL FENERBAHÇE'NİN BAŞARILI OLMASI"
Sarı-Lacivertli kulübün basketbol ve futbolda yarışılan 3 kulvarda da şampiyonluk şansının devam ettiğini belirten Koç, "Sadece Türkiye kupası finali yok. 3 kupayı kazanma şansımız var. Genelde son haftalar bize ters işler. Umarım bu sene farklı olacak. Seçimi unutup sonuna kadar hem basketbol hem futbola odaklanmamız enerjimizi sahaya vermemiz lazım. Umarım birkaç hafta sonra çok farklı şeyleri kutluyor oluruz. Önemli olan seçim değil Fenerbahçe'nin başarılı olması" diye konuştu.

"AYKUT KOCAMAN'IN GÖNLÜMDEKİ YERİ FARKLIDIR"
Aykut Kocaman'ın kendisindeki yerinin farklı olduğunu ifade eden Ali Koç, "Aykut hocanın benim gönlümdeki yeri başkadır. Kupa kazanmasa bile gönlümdeki yeri başkadır. Aykut hoca, bir hocadan çok daha fazlasıdır. Bunu 3 Temmuz'da da, yakın zamanda da gördük. Onun da önünde başarıları var, inşallah 3'üncü Türkiye Kupası olacak. Lig kupamız ve Avrupa yarı finalimiz var. Hem saha içinde hem de saha dışında duruşuyla Fenerbahçe'nin gönlündeki yeri başkadır. Aykut hocaya başarılar diliyorum. Umarım daha çok kupalar alır. Fenerbahçe zenginliğinin parçasıdır. İnanıyorum ki kupayla döneceğiz ve diğer kupaların habercisi olur" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'DE HELVAYI YAPACAK HER TÜRLÜ MALZEME VAR"
Fenerbahçe'yi eski coşku ve heyecanına kavuşturmak istediklerini vurgulayan Koç, "Hayal ettiğimiz Fenerbahçe'de eski coşku, heyecan, tutku bereketi başarısı ve örnek kulübü olacak. Hem kendi alanlarında hem spor dallarının hepsinde katkı sağlayabilecek bir Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe'nin en büyük gücü taraftarıdır. Doğru pozisyonlanırsa fark oluşturacak rekabet oluşturacak güçtedir. Fenerbahçe'de helvayı yapacak her türlü malzeme var" ifadelerini kullandı.

Ali Koçtan flaş Aykut Kocaman sözleri

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