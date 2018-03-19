Ali Koç'tan flaş açıklama! 'Haksız, hukuksuz...'
Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi başkan adayı Ali Koç, "Fenerbahçeliyiz Platformu" üzerinden taraftarlara seslendi.
Koç yaptığı açıklamada şunları söyledi...
- Derbinin ardından şahsıma ve münferit taraftarımıza yönelik haksız ve hukuksuz davranışlar karşısında gerek sosyal medyada gerekse attıkları e-postalarla desteğini paylaşan ve bizlere sahip çıkan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ederim.
- Çıktığımız bu yolda daha pek çok olumsuzluk ve iftiralara muhattap olacağımız aşikardır. Sizden ricam, hiçbir şartta endişelenmeyin, bize inanmaya ve destek olmaya devam edin. Hep birlikte başaracağımızdan hiçbir kuşkunuz olmasın. Kalpler Beraber.
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