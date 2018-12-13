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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
13.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye dördüncü sponsor

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Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye dördüncü sponsor

Avrupa’da son 3 yılın en başarılı ekibi olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni sponsoru Beko oldu. 2.5 yıllık anlaşma imzalanacak Beko; Tüpraş, Aygaz ve Avis’ten sonra Fenerbahçe Kulübü’ne sponsor olan dördüncü Koç Holding firması...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir yandan futbol takımının kötü gidişine çare ararken, diğer yandan kulübe yeni gelir kaynakları kazandırmaya devam ediyor. Koç, ailesinin sahibi olduğu Koç Holding bünyesindeki firmalarını kulübe sponsor yapmaya devam ediyor.

VOLEYBOLA DA OPET

Sezona sponsorsuz başlayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın yeni sponsoru Koç Holding iştiraklerinden Beko oldu. Beko, 2.5 yıl süreyle sarı lacivertli takımın en büyük sponsoru olacak. Önümüzdeki günlerde atılacak imzaların ardından anlaşma kesinleşecek. Ayrıca Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye’de iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’na da Opet’in sponsor olması bekleniyor.

Ali Koç daha önce de Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen ‘heforshe’ kampanyası ile Tüpraş üzerinden 2 milyon Euro, futbol takımı şort sponsorluğu için Aygaz’dan 1 milyon 250 bin Euro, forma göğüs reklamı için de Avis ile de yıllık 35.5 milyon TL karşılığında anlaşma yapmıştı.

1 MiLYAR TL’LiK KAYNAK

Bu sezon tamamen Koç Holding bünyesindeki firmalarla sponsorluk anlaşmaları imzalayan Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezondan itibaren yeni sponsorlar bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ali Koç daha önce de kulübe 50 milyon dolar hibe etmiş, sermaye artışı ve banka kredisi operasyonları ile birlikte Fenerbahçe’nin kasasına 1 milyar TL’yi aşkın para girmesini sağlamıştı.

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