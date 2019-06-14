Ali KoÃ§'tan Emre BelÃ¶zoÄŸlu aÃ§Ä±klamasÄ±

Ali Koç'tan Emre BelözoÄŸlu açÄ±klamasÄ±
FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ±n eski futbolcusu Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme halinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â
KoÃ§, FB TV'deki "WinWin" programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Emre ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. HocamÄ±zÄ±n arzularÄ± doÄŸrultusunda Emre ile ilgili hayallerimiz ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz var." dedi.Â
Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile ilgili planlarÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in aceleci olunmamasÄ± gerektiÄŸini kaydeden KoÃ§, "Emre ile ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimiz olacaÄŸÄ± zaman, bunlar aÃ§Ä±klanÄ±r. Dereyi gÃ¶rmeden paÃ§alarÄ± sÄ±vamayalÄ±m. Emre iyi bir FenerbahÃ§elidir. KafamÄ±zda onun iÃ§in bir misyon var. Ä°nÅŸallah o misyon gerÃ§ekleÅŸir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â
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