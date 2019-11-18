MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Koç'tan Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™na tebrik ziyareti
GeriFutbol Ali Koç'tan Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™na tebrik ziyareti
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Futbol
18.11.2019 - 18:25, Son GÃ¼ncelleme:

Ali Koç'tan Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™na tebrik ziyareti

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Ali Koç'tan Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™na tebrik ziyareti

FenerbahÃ§e Spor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye (Ä°BB) BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸluâ€™na tebrik ziyaretinde bulundu.Â

Ä°BB'nin SaraÃ§hane'deki binasÄ±ndaki ziyarette KoÃ§â€™a FenerbahÃ§e YÃ¼ksek Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± Vefa KÃ¼Ã§Ã¼k ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Erol Bilecik, SertaÃ§ KomÅŸuoÄŸlu, Simla TÃ¼rker BeyazÄ±t, Mustafa Kemal DanabaÅŸ, Burak Ã‡aÄŸla KÄ±zÄ±lhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Åžahin, Alper PirÅŸen, Esra NazlÄ± Ercan ve Selahattin Baki eÅŸlik etti. GÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸirken, Ali KoÃ§, Ä°mamoÄŸluâ€™na sÄ±rtÄ±nda adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu 34 numaralÄ± FenerbahÃ§e formasÄ±, futbol topu ve Ã¼zerinde OsmanlÄ±ca yazÄ±lar bulunan AtatÃ¼rk tablosu hediye etti.Â 

Ä°mamoÄŸlu ve KoÃ§, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ä°mamoÄŸluâ€™na misafirperverliÄŸinden dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden KoÃ§, "SeÃ§im Ã¶ncesi bize yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ziyarette bilhassa bizi heyecanlandÄ±ran, Ä°stanbulâ€™un Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼bÃ¼ne verdiÄŸiniz marka deÄŸeri. Bu ÅŸehrin en Ã¶nemli deÄŸerlerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼yordunuz. Bence Ã§ok doÄŸru. Ä°nÅŸallah bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerimizle, belediyemizle sadece futbol deÄŸil diÄŸer sportif alanlarla da iÅŸ birliÄŸi yaparÄ±z, bu imkanÄ± saÄŸlarÄ±z" dedi. Ä°mamoÄŸlu da "Ben de baÅŸkanÄ±mÄ±za baÅŸarÄ±lar diliyorum. FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼â€™ne baÅŸarÄ±lar dileyince, insanlarÄ±n aklÄ±na sadece futbol geliyor ama burada her branÅŸ var. DolayÄ±sÄ±yla her branÅŸta baÅŸarÄ±lar diliyorum" diye konuÅŸtu.Â 

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle