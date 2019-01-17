Ali Koç'tan bomba sözler, her şeyi açıkladı! Ersun Yanal...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda başarısız olduklarını belirterek, "Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, FB TV'de "Camiaya Sesleniş" programında gündemi dair açıklamalarda bulunuyor. Başkan Koç, göreve geldikten hemen sonra finansal, sportif ve kurumsal olarak camianın röntgenini çektiklerini belirterek, "Burası müthiş bir dinamiği olan yer. Bu yapıyı kavramak bizim için şarttı. Bazıları 'Zaten biliyordunuz' diyor ama dışarıdan anlamak başka bir şeydir" dedi.

"O GÜNLERDE DİMDİK DURMAK ÖNEMLİYDİ

Sarı-lacivertli takımın başkanı, Yargıtay'da bekleyen dava ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Bu süreç çok uzadı. Bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Bundan fazla da söyleyebileceğimiz bir şey yok, hukuka güvenmek zorundayız. 3 Temmuz konusunda bize yapılanlar, bizim duruşumuz ve bundan sonra yapılması gerekenlerde görüş ayrılığı yok. Bize bunu yaşatanlara karşı camiamız dimdik ayakta durdu. Bundan sonra dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Şunun bilinmesi lazım ki, Fenerbahçe'de birçok konuda fikir ayrılığı olabilir. Ama 7'den 70'e bütün Fenerbahçeliler 3 Temmuz konusunda, bize yapılanlar konusunda aynı düşüncede. Bugün biz, yarın başkası, kim olursa olsun dimdik duracaktır. Bugünlerde atıp tutmak kolay, o günlerde yaşadıklarımızı Allah bilir. Ben o günlerde yönetici olarak işin bizzat içindeyim. O günlerde dimdik durmak çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Seçim döneminde saldırılara maruz kaldığını da vurgulayan Ali Koç, "Beni FETÖ'cü yapmaya çalıştılar, 100 bin kişi beni BİMER'e, CİMER'e şikayet etti. Zaman zaman bu saldırılara maruz kalıyoruz. Fitne, fesat ve iftira ne yazık ki ülkemizde bir yaşam tarzı haline geldi. Biri yalan söylüyor doğruyu ispat edene kadar canınız çıkıyor."

FUTBOLDA BAŞARISIZ OLDUK

Ali Koç, futbolda işlerin iyi gitmediği zaman diğer hiçbir şeyin öneminin kalmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Futbolda başarısız olduk diyebiliriz. Ama bunun röntgenini çekmekte fayda var. Biz buraya sürdürülebilir bir başarı için geldik. Takımı gençleştirmek, ödenen ücretleri düşürmek.. Takımı gençlerden kurup, etrafa 3-4 tane tecrübeli oyuncu koymak ve takımı oluşturduktan sonra da tek-tük müdahaleler yapmaktı. Oyuncu yetiştirip-parlatıp satmak istiyorduk. 40-50 yaş arası, belli bir başarıyı yakalamış, A takımda gençleri oynatmış, altyapı hocalığı yapmış ve bizim vereceğimiz bütçeleri kabul edebilecek bir hocayı takımımıza kazandırmak istiyorduk. Elimizdeki listede kalan hocalardan Cocu'yu transfer ettik. Bugün baktığımız zaman Cocu transferinin hatalı olduğunu görüyoruz. Maalesef hem hocamız hem kulüp, hem de ülke şartlarına uyamadı. Biz ona gerekli zamanı verdik, arkasında da durduk. Ancak puan tablosundaki konumumuz kabul edilebilir değildi."

COCU BARCELONA'YA GİDECEKTİ

Cocu'nun tazminatının söylendiği gibi 3 yıllık olmadığının altını çizen Koç, "Cocu'nun sadece 1 yıllık tazminatı söz konusuydu, söylenen gibi 3 yıllık değildi. Ciddi bir indirim de yaptı. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ardından acele etmedik. Erwin'le devam ettik. Ona da bir teşekkür plaketi verdik. Çok sıkıntılı bir dönemde sorumluluğu kabul etti."

Maalesef hocamız kulübün şartlarına uyamadı. Biz onun arkasında durduk. Bir çok kırılma maçımız oldu. Bir çok kırılma olduktan sonra yine onun arkasında durduk. Puan tablosundaki durumumuz kabul edilebilir bir durumda değildi, ülkemizin şartlarına uyamayacağını gördük. 47 yaşındaki Phillip Cocu ilerde büyük bir takımda büyük bir kariyer yapacak. Barcelona başkanı tebrik etti beni ... Biz hoca arayışındayken bizim kısa listemize girmişti, sonra bizim hocamızı seçmiştik dedi. İnanıyorum ki Cocu bizde olmadı ama ileride başarılı olacaktır. Barcelona'da sadece başkan seçmiyor. O seçim komitesinin kararı idi.

COMOLLI GÖREVİNİN BAŞINDA

Akabinde Ersun hocamızı getirdik. Bu konuda da tenkit ediliyoruz. İyi ki getirmişiz. Bu takım kim ne derse desin, bu pozisyonda olacak kalitede bir takım değil. Saha içi kadar saha dışında da psikolojik olarak canlanmaya ihtiyacı vardı. Ersun hoca bunu çok iyi yapıyor. Çok kısa zamanda çok ayrı bir hava geldi. Yönetim kurulumuzdan Selahattin Baki'yi bu işlere bakmak üzere atadık. Bu üçünün gelmesiyle birlikte Comolli'nin yükü hafifledi. Samandıra yönetiminde bu değişiklikle yükler paylaşıldı. Yok onun işine son veriliyormuş filan... Böyle bir şey söz konusu değil. Futbolda patron odur. Onun işi A takım değil, işi geleceğin takımını inşa etmektir. .. Kendisine kızdığım şuydu. Yeterince teknik direktöre ve takıma müdahale etmiyorsun. O her zaman bu işlerden geri durdu. Ersun hoca geldiği için böyle bir şeye ihtiyaç yok.

Hiçbir transfer bitmeden bitmiş değildir. Bizim için en iyi iş de bitmiş iştir. Yaptığımız yatırımların meyvesini alamadık. Kısa vadede ihtiyaçlarımızı karşılamak için yüksek borçlarımızı ödeyip daha makul seviyeye indirmek için 115 milyon Euro'luk kaynaktan 1 kuruşunu transfer için harcamadık. İstemez miydik 40 milyon Euro'yu ayırıp istediğimiz transferleri yapalım. bunu yapabilecek filiksebiliteye sahip değildik. Bir kuruş yaratılan kaynaktan para harcamadan, sattığımız üç oyuncudan gelen gelirlerle transferlerimizi yaptık. Buradaki felsefe bazı genç oyuncuları almak, bunların etrafını daha kariyerli oyuncularla donatıp geleceğin takımını kurmak.

Moussa Sow geldiği zaman Fransa gol kralı olarak 10 milyon Euro'ya geldi. Bugün Fransa gol kralını kaç paraya getirirsiniz. Zaman ve zemini anlamakta yarar var. Biz de isterdik tribünlere oynamayı ama bizim işimiz bu yapıyı sağlıklı bir yer haline getirmek.

SLIMANI YORUMU

17 hafta sonra ilk yarının sonunda 17. sırada bitirmek, attığımız gol sayısı, aldığımız puanın sorumlusu başta ben olmak üzere mahcubuz. Yaptığımız yanlışlar, elimizde olmayan konular da var. Bize, takıma üzülenler var. Ne yapsalar olmuyor diyenler var. Sezon başında en kötü senaryoyu çizin deseler kimse böyle bir tablo çizmezdi. Bu formanın içine seni beni koy çıkar daha fazla puan alırız. Slimani gibi bir golcünün son 26 şutundan hiçbirinin kaleyi tutmaması beceriksizlikle anlatılacak bir şey değil. İnşallah bu kara bulutlar üstümüzden dağılır. Bazen insan kendini boğulmuş hissediyor. Bir şanssızlık mı beceriksizlik mi uğursuzluk mu diyeyim. Üstümüzde böyle bir şey var.

İnşallah Ersun hocamızla birlikte bu engelleri aşacağız. Bizim için bu sezon kaybedilmiştir. Bu kaybedilmiş sezonu kazançla çevirebiliriz. Bu da yeni yapılanmayla.

Barış Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edecek olağan üstü oyuncumuz. Barış'ın kıvama girmesi için oynaması gerekiyordu. Sadece yarım sezon. Bonservisini vermedik, kiraladık ve maaşı karşılığında kiraladık. Erol Bulut hocanın da çok ilgisini çeken bir oyuncu.

OZAN TUFAN...

Ozan Tufan... Özel bir vaka. Özel bir yetenek Allah vergisi. Zaman zaman kilo verse de inanılmaz bir gücü ve dayanıklılığı var. Çok çabuk bir yerlere geldi. Belki de en büyük sıkıntı buydu. Ne yazık ki Fenerbahçe'de geçen sezonlarda vereceği katkıyı sağlayamadı. Ben ve Semih Özsoy sezon başında kampta oyuncuları beklerken ilk Ozan Tufan geldi. Özel hoca tutmuş, 8 kilo vermiş. En büyük transferimiz sensin dedim. Olmadı. Sana yine inanıyoruz. Sergen hoca seni istiyor. Bundan yararlan. Allah'ın sana verdiği yeteneklere şükretmeyi bil, sen özel yeteneklere sahip birisin. İnşallah böyle olacak.

Yiğithan her zaman bizim evladımız olacak. Satın alma opsiyonunu biz aldık. Sözleşmesi bittiği zaman satın alma opsiyonu Fenerbahçe'dedir. Umarım bir gün tekrara Fenerbahçe'ye döner.

AATIF'A KIZGINIM

Aatıf'ı affettik. Kendisini isteyen kulüpler var. Rizespor en çok isteyen kulüp. Biz gitmesini uygun gördük, Rizespor ile anlaştık. Bu konuya kızıyorum. Aatıf Rizespor ile anlaşamadı. En kısa zamanda anlaşmasını bekliyoruz.

Sağ bekimiz Şener'i Beşiktaş'a önerdiğimiz yönünde haberler var... Şener'i kesinlikle Beşiktaş'a veya herhangi menajere, herhangi birisine teklif etmedik. Onun da inşallah sözleşmesini uzatacağız. Martin Skrtel ile de aynı şekilde. Sözleşmesi sezon sonu biten diğer oyuncularla da aynı şekilde.

Hocamız Andre Ayew'in muhakkak kalmasını istiyor. Opsiyonu kullanmamız mümkün değil. Sezon sonu ona bakacağız.

TOLGA CİĞERCİ'NİN FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR; DÖNMESİNİ BEKLİYORUM

Bu pozisyonların ikisinde müjdeli haber vereceğimi düşünüyordum. İş bitmeden bu açıklamaları yapmayacağız. Hocamız ile mutabık kaldığımız noktalar bunlar. Hocamızın birinci hedefi orta sahayı güçlendirmek. Jailson'dan çok memnun hocamız. Burada Cebrail Akbulut ismini göreceksiniz. U21 takımında oynuyordu. Hocamız onu çok beğendi. Sezon sonuna kadar kadroya alınmasını rica etti. Erten çok iyi bir kaleci, talihsiz bir şekilde sakatlandı. Onun kontratı 2019'da bitiyor. İnşallah o da kısa zamanda sağlığına kavuşur. Tolga Ciğerci ile ilgili özel bir parantez açmak istiyorum. Tolga Ciğerci, bugüne kadar bir kuruş para ödemediğimiz, sahalara dönene kadar ödemediğimiz bir oyuncu. Kendisine dünyanın en iyi ayak doktorunu yolladık. Kendisi inşallah 2-3 ay içinde sahaya dönecek. Bu tip sakatlıklarda ya futbol hayatı bitecek ya da sahaya dönecek. Dönmesini bekliyorum. Pek çok aktif oyuncudan daha fazla idman yapıyor. Aylardır havuz içinde çalışma yapıyor. Bir an evvel o topun ayağına değmesi gerekiyor.

Ali Koç mor renk ile işaretlenen bu bölgelere transfer düşündüklerini söyledi

VOLKAN SORUMLULUK ALACAK

Ara transfer zordur. Size gösterdiğimiz pozisyonlarda bir değil birden çok alternatif ile yola devam etmek amacındayız.

"Ben Volkan'ın nasıl kadroya döneceğini adım adım ifade ettim. Ama Volkan ilk başlarda bir hamle yapmadı ya da o mesajı almadı. Ersun Hoca geldikten sonra ise takıma dönmek istediğini söyledi, gerekli hamleleri yaptı. Volkan'ın dönmesi için neler yapması gerektiği ortadaydı. Yaptığımız görüşmede, olanlardan pişman olduğunu hissettik. Volkan da takımın bir parçası olmak için kendisine yakışanı yaptı. Volkan, kendisinden beklentilerimizi biliyor. Alması gereken büyük sorumluluklar var. Tesadüfen yarın da oynayacaktır. Harun'un dizinde ufak bir sakatlığı var."

ERSUN HOCA PLANLARIMIZDA YOKTU AMA...

Ersun hoca planlarımızda yok, uzun vadeli planlarımızda yok demiştim. Cocu ile anlattığım süreçten sonra farklı bir süreç oldu. Cocu'ya full destek olmamıza rağmen kırılmaları onunla aşamadık. Bir değişime gitmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe ruhu taşıyan Türk bir antrenör olması gerekiyordu. Ersun hoca döneminde rahat rahat ayaklarımızı uzatarak izliyorduk. Konu sadece saha içi konusu değildi, Ersun hocanın oynattığı futbolu beğenmeme gibi bir olay söz konusu değildi. Semih beyin liderliğinde hocamız ile ilk görüşmeler yapıldı. Sürece ben de dahil oldum. Oturduk konuştuk. Bu böyle hocam gel, yarın imzala değil. Bir hafta istişare etmek durumundaydık. Gördük ki birçok konuda hepimiz aynı sayfadayız. Ben çok memnun oldum, tatmin oldum. Bu süreci başlattığı için bilhassa Semih Özsoy'a teşekkür ediyorum. Yönetim de de Ersun hocanın gelmesini isteyenler vardı bu döneme nasip oldu. Bu takım psikolojisinin düzelmesi, takımın birbirine inanması gerekiyordu. Kamuoyu tatmin olsun diye biz bu değişikliği yapmadık. Hocamızın bilimsel yaklaşımı, staffı, iç - dış iletişim tarzının Fenerbahçe'ye çok faydası olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de çok uzun süre hizmet edecek konumda olmalı diye dua ediyorum. Bu camianın mutluluğa ihtiyacı var. Takviye yapalım yapmayalım Ersun hoca bu takıma inanıyor. Bazen zaman zaman boğuluyoruz gibi bıkkınlık geliyor ama inanın hiçbir şekilde motivasyon kaybımız yok. İçinde bulunduğumuz durum beni daha çok kamçılıyor.