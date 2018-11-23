Ali Koç'tan bir ilk! Yıllar sonra...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir yeniliğe daha imza atıyor...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığının ilk senesinde uyguladığı yeni politikalarını Trabzon’a da taşıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım, 2011’den bu yana Trabzon’da hiç karşılaşma izlememiş, takım da geçen seneye kadar Rize’de konaklamıştı.
Aziz Yıldırım geçen sezonun ikinci yarısında Trabzon’a gelmiş ancak cezası sebebiyle maçı otelde izlemişti. Yıldırım’ın kurmayları cezası olmasa da yine maçın otelden takip edileceğini belirtmişti. Bu sezon tüm deplasmanlara giden Koç, bu rutini Trabzon’da da bozmayacak.
TÜM EZBERLERİ BOZDU
Başkan Ali Koç, Trabzonspor maçına gidilmemesi için bir anlam veya sebep görmedi. Koç, 10 yıl Türk Telekom Stadı’na gitmeyen Aziz Yıldırım’dan sonra bu durumu da değiştirmişti.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına da uzun süre Ali Koç tarafından Fenerbahçe, başkan düzeyinde temsil edilmeye başlandı. Ali Koç’un Trabzon’a gelme kararını Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da anlayışla karşıladıklarını ve olumlu bir adım olarak bulduklarını ifade etti.
DAHA ÖNCE GELSELERDİ
Kazanmayı arzuladıklarını dile getiren Hacısalihoğlu, “Türk futbolu için ne ilk ne de son. Kazanma arzusundayız ama bu futbol maçı. Keşke bu atılan adımlar daha önce yapılsaydı. Bunun doğru bir ilk olduğunu tespit ediyoruz. İnşallah sahada oynanır ve biter. Hadiselerin sadece Trabzon’da oluyor gibi belirtilmesini de şiddetle kınıyoruz. Ama her zaman söylediğimiz gibi, bu bir futbol maçı. Bunu unutmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
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