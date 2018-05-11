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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
11.05.2018 - 22:58, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Bıçak kemiğe dayandı

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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Bıçak kemiğe dayandı

Ali Koç, İstanbul'daki konuşmasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a sert ifadelerle yüklendi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkanlık çalışmaları kapsamında İstanbul'da büyük bir toplantı gerçekleştirdi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde kongre üyelerine hitap eden Koç'un konuşması, sosyal medya kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlandı. Koç'un açıklamalarında Aziz Yıldırım'a önemli göndermeler vardı.

Fenerbahçede seçim ne zaman
Fenerbahçe'de seçim ne zaman?

İşte Koç'un o sözleri:

"BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Aziz Yıldırım hakkında bugüne kadar hiç kötü söz söyletmedim. Bizim başkanımızdır ve en çok eleştiri almamıza rağmen onu en çok savunan biz olduk. Bize göre Fenerbahçelilik bunu gerektirir. Bıçak kemiğe dayanmadıkça bunu devam ettirme kararı aldık. Ancak bıçak kemiğe dayandı...

"İFTİRA ATARAK OLMUYOR"

Aziz Yıldırım'a sesleniyorum. Siz mümkün olduğu kadar aday çıkmasına izin vermelisiniz. İftira atarak, korkutarak olmuyor... Size yakışmıyor!

Vefasızlık ile suçlanmak, bölücülük yakıştırması, Fenerbahçe'ye ihanet ettiğime dair kapalı kapılar ardından konuşmalar olduğunu öğrendim. Bu dediklerine inanıyorsanız bu daha kötü! Bu beni sadece kamçılıyor ama sizin adınıza üzülüyorum.

Siz (Aziz Yıldırım) benim nasıl biri olduğumu biliyorsunuz. Apayrı iki uç da olabiliriz şu an. Medeni insanlar gibi fikirlerimizi söylemeliyiz... Fikir ayrılıklarını bir kenara bırakalım. Medenice yüz yüze FB TV'de konuşalım.

OBRADOVİC MESELESİ...

Bize dedi ki Obradovic ile çalışmayacaksınız! Biz böyle bir şey demedik ki! İşin kötüsü hocamıza da söylenmiş bunlar! Fenerbahçe başkanı tutarlı olmak zorundadır...

3 Temmuz seçim politikası yapılamaz. Buradaki herkesi olmuştur. Hepimizi bağlar bu süreç. Kim başkan olursa olsun bunu sonuna kadar savunmak Fenerbahçe Başkanı'nın görevidir.

Biz seçildiğimiz takdirde bu saldırı için var gücümüzle savaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dönün 1-2 sene geriye... Yargıtay sürecinden söz edilirken tazminattan hiç bahsedilmedi. Her yaşadığımız olumsuzluğu 3 Temmuz'a bağlamayı doğru bulmuyorum...

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