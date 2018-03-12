Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Alex yanıtı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Haberler Futbol HaberleriAli Koç'tan Aziz Yıldırım'a Alex yanıtı
Futbol Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Alex yanıtı
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Futbol
12.03.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Alex yanıtı

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Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Alex yanıtı

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Süper Lig 26. haftasında oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde konuşurken, kulübün mali yapısı ve Haziran ayındaki seçim hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar:

"Önemli bir haftaya girdik. Hafta sonunu kazasız, belasız atlattık. Hepimizin dediği gibi bayram haftasını yaşıyoruz. İnşallah haftaya bugün 20 senedir tatmaya alıştığımız zevki ve keyfi yine tadarız. Yarının çok geç olacağını düşündüğüm için yola çıktım. Allah utandırmasın."

"SAĞLAM BİR MALİ YAPIYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Çok sağlam bir mali yapıya ihtiyacımız var. Mali yapınızın çok sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı olması gerekiyor. Aynı zamanda sportif başarılarınızın da sürdürebilir ve kalıcı olması gerekli. Fenerbahçe'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Fenerbahçe doğru yönetildiği taktirde sandığımızdan çok daha hızlı şekilde düzlüğe çıkacak bir potansiyele sahip."

"POTANSİYELİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN..."

Potansiyeli ayağa kaldırmak için her türlü eleştiriye, tenkite açık ve bunu bir fırsat olarak gören, kucaklayıcı, katılımcı bir Fenerbahçe yaratmak amacındayız. Eleştirilere açık olacağız. Marka yönetimi başlı başına bir konu. Sportif başarı olmazsa olmuyor. İletişim şekliniz, sosyal sorumluluktaki rolünüz, spora katkınız, sporu gelecek nesillere yaymak için yaptıklarınız, Avrupa'daki başarınız, teknolojiyi kullanmanız çok önemli."

"ALEX'İ BEN TÜRKİYE'YE GETİRMİYORUM"

"Alex giderken ona bir saat hediye ettim. O saati hediye ederken ona şunu dedim: Alex, sen çok büyük bir futbolcusun, çok büyük katkıların oldu. Ancak hayatının bundan sonraki döneminde bu hataları yapma. Alex'in gidiş şekli çok çok yanlıştı. Benim içimde ukde kaldı. Alex de son dönemde kulübüne haksızlık etti. Alex sadece muhalefetin değil, bütün Fenerbahçe'nin Alex'idir. Alex, Fenerbahçe seçimlerine malzeme yapılmayacak bir efsane. Alex'i Türkiye'ye ben getirmiyorum. Geleceği bana söylendi, locanızda maçı izler misiniz dendi, hayır dedim. 1907'de bir etkinliğe katılacak, ben ona da gitmeyeceğim. en Alex'le karşılaşmak isterim, görüşürüm de ancak bunu sizler bilmezsiniz, ben bunu seçim malzemesi yapmam. Sanki böyle önemli bir maç öncesinde Alex'i ben getiriyorum gibi yansıtılmasına üzülüyorum."

"BELKİ BENİ DİSİPLİNE VERİRLER"

"Bilabedel üyelik konusuna gelelim. Bilabedel derken bir üye başka birinin parasını ödeyerek onu üye yapıyor. Bu durum tüzüğümüze aykırı, yasal değil. Bana kulüpten bununla ilgili yazı geldi. Bununla ilgili konuşuyorum diye belki disipline verilirim!"

Annem ve halam aradı geçen Pazar akşamı ve sordular, biz de üye olalım dediler. Pazartesi günü evrakları hazırladık kulübe yolladık ama son balotajı yakalayamadığımız için üye olamadılar. Üzüldüm. Bu bile toplu şekilde üye yapmak icin uğraşmadığımızın kanıtıdır."

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