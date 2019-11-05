Ali Koç sert çıktı: Hakem eskisi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından sert açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları

"Hayırlı uğurlu olsun yeni yönetimimiz. Şu an Türk futbolunun içinde bulunduğu durum açısından bakarsak Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ligimizi, marka değerini geliştirmek ve iyileştirmek adına. Süper Lig'de artısı eksisi neyse, iyisiyle kötüsüyle tüm riski alan kulüplerdir. Yatırımları yapan, transfer yapan, seyirciyle, medyayla muhatap olan kulüplerdir. Bu değerin gerçek sahibi kulüplerdir. Adım adım sağlıklı modelleri de Türkiye'ye kurgulayarak, uyarlayarak kulüplerin artık kendi yarattığı değeri kendi yöneteceği bir konuma er ya da geç gelinmeli."

"HAKEM ESKİSİ" SÖZLERİ

"Pazar akşamı Kayserispor karşısında bir maçımız vardı. Şimdi söyleyeceklerim Kayserispor'un 3 puanına gölge getirmesin. Biz şunu tekrar söylemek istiyoruz, biz sıcağı sıcağına daha durumu hazmetmeden adrenalin ve duygusal yüksek bir durumda açıklama yapmıyoruz. Tartışmalı bir konuda açıklama yapacaksak, tüm pozisyonları ve yazılan çizilenleri değerlendirip bir açıklama yapma durumunu benimsemiş durumdayız. Biz her zaman olduğu gibi açıklamamızı maç gecesi yapıp, kanalları gezmedik. Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık. Rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. O maçın hakem kararları değerlendirilirken, ne yazık ki bir kanal, kanalın spor müdürü ve hakem eskisi, işler organize ediliyor tarzında bir açıklamada bulundu. Neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş vesaire... Bunun asıl amacı MHK'yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım, bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim dedim.Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii gol atacaksın ama bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var, %100, %100'e yakın, diğeri tartışılır.Sert bir maçtı. Kendi aleyhimize ve lehimize yapılan bir hata diyelim, Altay'ın cezalandırılmaması, belki de bu da bir suçluluk psikolojisidir. Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar?"

"ERTESİ GÜN SUS PUS OLDULAR"

"Ertesi gün bu arkadaşlar sus pus oldu. Fenerbahçe üç puan alamadı, arayı açamadı. Birden bire ligimiz daha temiz bir hale gelmiş oldu. İlgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak."

SİNEK VE BATAKLIK İFADELERİ

"Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bu gibi sahışların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri var. Bunların bir tanesi de atama şekli. Kazandığımız haftanın hakemleri bir - iki hafta maç alamıyorlar. Art niyetli düşünmek gerekirse bundan bir sonuca varabilirsin."

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