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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Ali Koç'tan 10 Kasım mesajı

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Ali Koç'tan 10 Kasım mesajı

Fenerbahçe Kulübü, vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı...

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, anma törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Erol Bilecik, Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Simla Türker Bayazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Alper Pirşen, Selahattin Baki, Esra Nazlı Ercan ile futbol takımının idari menajeri Volkan Ballı ile çok sayıda kulüp çalışanı katıldı.

Anma töreni için Kadıköy-Eminönü/Karaköy İskelesi'nden kalkan vapurla Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru yaklaşık 750 kişilik bir katılımla hareket edildi. Saat 09.05'te ise siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ailesi olarak Dolmabahçe'ye geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"10 Kasım Türkiye için, her Türk için çok önemli. Atamızın hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk’ün yolundan yürüdüğü önemlidir. Fenerbahçe her gün Atasını yaşar, her gün Atasının ilkelerine ve değerlerine sahip çıkar. Bu, kulübümüzün DNA'sının bir parçasıdır, değişmezidir. Biz de bize emanet edilen bu vatanda Cumhuriyet değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımızı her zaman söylüyoruz. Sadece söylemde kalmıyor, eylemlerimizde de bunu gösteriyoruz. Stadımızda, müzemizde, yaşantımızın her yerinde, tüm şubelerde bunu gösteriyoruz. Bir günlük yapılan bir şey değil, 365 gün boyunca bunu yaşıyoruz. Normalimizi yaşıyoruz."

Ali Koç, anma törenine gelen çocuklara da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok çocuk var burada. Benim çocuklarım gelemediler. Okuldaki törene katıldılar ama çocuklarımıza da bu sevgiyi aşılamak lazım. Bu sene 10 Kasım'a baktığım zaman ülkemizde de tekrar bir uyanış olduğunu görüyorum. Ne yazık ki son yıllarda hoşumuza gitmeyen, bu ülkeye yakıştıramayacağımız olaylara da tanık olduk. Her geçen gün, her geçen yıl Atamıza olan saygımızı, sevgimizi, minnetimizi daha fazla haykırarak gösteren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu durum beni fazlasıyla memnun ediyor. Dolayısıyla bu 10 Kasım'ı da bu şekilde geçirmiş olduk."

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