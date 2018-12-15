Ali Koç'a verdiği ilk rapor! 'Kadromuz...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, başkan Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmede durum tespiti yaptı.
Fenerbahçe dün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla, taraftarın hasretle beklediği teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşıldığını resmen duyurdu.
Açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013- 14 sezonunda takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır. Dün gece (önceki gece) resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" denildi.
"HEDEFE ODAKLANMAYI BAŞARIRSAK İYİ SONUÇLAR GELİR"
Fenerbahçe'nın resmen teknik direktörü olan Yanal'ın, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede futbol takımının odaklanma sorunu olduğunu söylediği öğrenildi.
Yanal'ın "Ben bu kadronun kötü bir kadro olduğuna inanmıyorum. Tek tek kaliteli futbolculara sahibiz. Sezon başından bu yana yaşananlar nedeniyle takımda yıpranma var. Oyuncular hedefe odaklanmayı başardığında iyi sonuçlar gelmeye başlayacaktır" şeklinde konuştuğu bildirildi. Tecrübeli hoca ilk maçına pazartesi günü Erzurumspor'a karşı çıkacak. 17 Aralık 1961 doğumlu olan Yanal, aynı gün 57. yaşına girecek. (Sabah)
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