Ali Koç, Vedat Muriç için devreye giriyor
Fenerbahçe, taraftarının sabırsızlıkla beklediği golcü transferini bitirdi. 31 yaşındaki Alman yıldız, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek 3 yıllık imzayı atacak.
Şimdi sıra Vedat Muriç'te. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın da transfer görüşmeleri yaptığı Kosovalı golcü için pazartesi günü Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir araya gelecek.
Şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe 2019-2020 sezonunun ilk resmi transferini gerçekleştirdi.
Geçen sezon hücum hattındaki isimlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, bu yıl aynı sıkıntıyı yaşamamak için gündemine aldığı Max Kruse ile anlaşmaya vardı.
Kulübün Twitter hesabından 19.05’te yapılan paylaşımda transferin işaretini veren Fenerbahçe, 40 dakika sonra 31 yaşındaki oyuncuyu açıkladı.
Paylaşımda, “Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Son 3 sezonu Werder Bremen’de geçiren Kruse, Fener’in instagram hesabında kendisiyle ilgili paylaştığı videoya yorum yaptı ve “Fenerbahçe’ye katılmaktan çok mutlu ve gururluyum. Gelecek 3 yıl içinde efsanelerle dolu listeye girmek için çok çalışacağım” ifadesini kullandı.
Öte yandan Vedat Muriç için de Başkan Ali Koç’un devrede olduğu ve pazartesi günü Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile görüşüp bu transferde son noktayı koyacağı bildirildi.
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