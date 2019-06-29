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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
29.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Ali Koç, Vedat Muriç için devreye giriyor

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Ali Koç, Vedat Muriç için devreye giriyor

Fenerbahçe, taraftarının sabırsızlıkla beklediği golcü transferini bitirdi. 31 yaşındaki Alman yıldız, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek 3 yıllık imzayı atacak.

Şimdi sıra Vedat Muriç'te. Başkan Ali Koç, Galatasaray'ın da transfer görüşmeleri yaptığı Kosovalı golcü için pazartesi günü Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir araya gelecek.

Şampiyonluk kadrosu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe 2019-2020 sezonunun ilk resmi transferini gerçekleştirdi.

Geçen sezon hücum hattındaki isimlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, bu yıl aynı sıkıntıyı yaşamamak için gündemine aldığı Max Kruse ile anlaşmaya vardı.

Kulübün Twitter hesabından 19.05’te yapılan paylaşımda transferin işaretini veren Fenerbahçe, 40 dakika sonra 31 yaşındaki oyuncuyu açıkladı.

Paylaşımda, “Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ali Koç, Vedat Muriç için devreye giriyor

Son 3 sezonu Werder Bremen’de geçiren Kruse, Fener’in instagram hesabında kendisiyle ilgili paylaştığı videoya yorum yaptı ve “Fenerbahçe’ye katılmaktan çok mutlu ve gururluyum. Gelecek 3 yıl içinde efsanelerle dolu listeye girmek için çok çalışacağım” ifadesini kullandı.

Öte yandan Vedat Muriç için de Başkan Ali Koç’un devrede olduğu ve pazartesi günü Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile görüşüp bu transferde son noktayı koyacağı bildirildi.

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