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Futbol
23.12.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Ali Koç ve Ersun Yanal otoparkta görüştü

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Fenerbahçe'nin sahasında 3-1 kazandığı derbi karşılaşmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal ve başkan Ali Koç'tan sert açıklamalar gelmişti. Ersun Yanal'ın hafta içerisinde görevinden istifa edeceği de ileri sürüldü.

3-1 kazanılan derbi karşılaşmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal, “Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım” şeklinde bir açıklama yaptı.

Başkan Ali Koç da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok istiyorlar bizi karıştırmayı ama izin vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından, teknik direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç stadın otoparkında  görüntülendi.

Koç ve Yanal arasında kısa bir görüşme gerçekleşirken, daha sonra başkan Ali Koç, Ersun Yanal’ı uğurladı.

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Ali Koç ve Ersun Yanal otoparkta görüştü

 

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