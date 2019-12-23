Ali Koç ve Ersun Yanal otoparkta görüştü

3-1 kazanılan derbi karşılaşmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal, “Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Görevimizi yaptık. Büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun. Soru almayacağım. Basın açıklamasını hafta içi yapacağım” şeklinde bir açıklama yaptı.

Başkan Ali Koç da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok istiyorlar bizi karıştırmayı ama izin vermiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından, teknik direktör Ersun Yanal ile Başkan Ali Koç stadın otoparkında görüntülendi.

Koç ve Yanal arasında kısa bir görüşme gerçekleşirken, daha sonra başkan Ali Koç, Ersun Yanal’ı uğurladı.

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