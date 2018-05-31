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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
31.05.2018 - 19:29, Son Güncelleme:

Ali Koç: Terraneo'ya hala 78 bin Euro maaş veriliyor

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Ali Koç: Terraneo'ya hala 78 bin Euro maaş veriliyor

Fenerbahç Başkan Adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'de önemli açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'ın sözlerine yanıt veren Koç, sandık sayısının gereksiz yere düşürüldüğünü ve sadece kabinlerin üstünü kapatma taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. Ali Koç, Terraneo'ya ise hala maaş verildiğini iddia etti.

İşte Koç'un sözlerinden satırbaşları:

Dün başkanımız panik transferi yapmıyoruz dedi. Vardar'a elendikten sonra iki oyuncu aldık. Biri Giuliano, kiralayacakken Trabzonspor alıyor haberleri çıkınca satın aldık. Diğeri de Janssen. Başkanımız 2.2 veriyoruz dedi. Kiralama bedeli 5 milyon. 10 aylığı 7.2 milyon

Panik transferi yapmıyoruz dedi ama Janssen'e 10 aylığına 7.2 milyon Euro, Giuliano'ya da oyuncuya en az 2 veriliyordur, bonservisiyle 9.. 16 milyon Euro verdik 2 oyuncuya Vardar'a elendikten sonra.

Terraneo kötü bir adam, işe yaramıyor diyelim.. Siz Terraneo'nun Fenerbahçe'den hala 78 bin Euro maaş aldığını biliyor muydunuz?

"BİZDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ DEMEK, HAKARETTİR"

Juventus bizden çok daha önce haklı çıktı ama hala tazminat davalarıyla uğraşıyorlar. Kim göreve gelirse gelsin Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır, takip edecektir. Benden başka kimse yapamaz demek, herkese hakarettir.

2 sezondur çok puan kaybediyoruz. Dün sordular nasıl toparlayacaksanız bu camiayı diye. Başkan, "Ben ilgileneceğim. Gitmezlerse yenileri gelir" dedi. Bu meseleleri hafife almak olmaz.

KEŞKE 400 MİLYON EURO VEREBİLSEM

Rakiplerimiz de sıkıntıda ama bu bizim böyle olmamız için mazeret olamaz. Birinci önceliğimiz finans konularına acilen girmek, faiz maliyetleri indirmek en büyük önceliğimizdi ama faizler yükseliyor. Sizler de karıncalar gibi çalışacaksınız ve bana inanacaksınız.

Keşke 400 milyon Euro verebilsem. Benim koyacağım meblalar bu kadar yüksek değil. Eğer öyle olsa hiç burada konuşmazdım, ben hallederim her şeyi siz maça gelin derdim. Biz seçilelim, seçilmeyelim lütfen tribünlere geri dönün. Zaten durum vahim. bu kombineler satılmalı. Hür bir dünyadayız. Maçlar oynanırken takımlara destek olmak varken köstek olmayı uygun bulmuyorum. Burası polis devleti değil, insanlar mutsuzsa bağırabilir maç sonunda.

Gelelim seçim gününe. Bu çok önemli. Burada beni dikkatli de... Ben seçim gününe çocuıklarımız getiriip getiremeyeceğimi bilmiyorum. Vefa bey ile Semih bey ile 2 gün toplantıya katıldım. Seçim günü nası olacak diye. Başkan dedi ya istediler kabin üstünün kapanmasını kapattık. Güvenlik kameraları o kadar kuvvetli ki insanlar oy atarken tedirgin olmasın diye istedik. Bize 47 sandık dediler, sonra 38'e düştü. Ne gerek var? Yolu hesapladık, 1,8 km yürümek gerekiyor. Oruç tutmayanlar için söylüyorum, aç gelmeyin.

Başkan adaylarının konuşması... Dedik ki bir ricamız var. Herken konuştuktan sonra 5'er dakika adaylar konuşsun, sonra sıra değişsin. Başkanımızın bir tarzı vardır, son gün 2 laf atar ortaya cevap vermeye vakit bulamazsın. Sandık sayısında istediğimiz oldu. Başkanımız son konuşsun dedik, ama 5'er dakika da sonradan verilsin adaylara.

Belki de Pazartesi sabahına doğru Kalamış'ta güneşin doğuşunu hep beraber izleriz... Kim bilir...

 

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