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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
02.02.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Ali Koç: "Taraftar ziyaretinin çarpıtıldığını görüyorum"

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Ali Koç: "Taraftar ziyaretinin çarpıtıldığını görüyorum"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarların antrenmanı ziyaret etmesinin çarpıtıldığını vurgulayarak, "Bu ne ilk ziyarettir ne de sondur" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ikinci kez kürsüye geldi.

19 kişiye yapılan konuşmalar için teşekkür eden Koç, "Herkese teşekkür ederiz. Hepsine cevap vereceğiz. Her bir görüş bizim için değerlidir ve yol haritası taşımaktadır. Bazı konuşma yapanlar daha sonra salondan ayrıldı. Hepimizin zamanına saygı duyulması lazım. Bizim aramızda da gidenler oldu. Dolayısıyla çok fazla uzatmayacağım. Taraftar ziyaretinin son derecede çarpıtıldığını görüyorum. Bunun niye böyle olduğunu söylediğim zaman bunun birkaç tane fotoğraftan kaynaklandığını söylediler. Bu polemik haline gelmiş. Taraftar grubunun gerekeni yaptık gibi bir hashtag koyması. Bu ne ilk ziyarettir ne de sondur. İlerleyen zamanlarda devam edecektir. Biz burada yeni bir pozitif enerjiye ihtiyacımız varken, taraftar grupları önemlidir. Ben buna bizzat onay verdim. Bu neden başka yerlere çekiliyor anlamıyorum. Biz hesap verecek nitelikte değiliz, böyle de bir durum yok. Yönetici, başkan, futbolcu, idareci, herkes yolcu, taraftar hancıdır. Taraftarın benim üzerimde değeri çok önemlidir ama biz taraftara göre yönetmiyoruz. Bu dengeyi iyi tuttuğumuzu düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde başka taraftar grupları da ziyaret edecektir. Takımımızın her türlü desteğe ihtiyacı olduğu dönemden geçiyoruz. Takımımızın en büyük sıkıntısı öz güven eksikliğidir ve bunları aşıyoruz. Bunları aşarken de herkes bu takıma sahip çıkmalıdır" diye konuştu. 

"Hepimiz aynı gemideyiz" 

Başkan Koç, Ersun Yanal'ın sadece sahada yaptıkları değil, aynı zamanda verdiği psikolojik desteğin de önemli olduğunu altını çizerek, "Taraftar her zaman ziyaret edecektir. Galatasaray - Fenerbahçe maçından sonra biz, yönetim kurulu olarak Galatasaray hocası ve yöneticisiyle çekildiğimiz bir kare fotoğraftan dolayı yerden yere vurulduk. Hangi sporcumuz olursa olsun desteklemeliyiz. Tribünde tezahürat yapmamak olmaz. Maç kötü giderken oyunculara karşı bağırmak kabul edilemez. Bu durum bildiğim bir şey değil ama kabul edilemez. Hepimiz aynı gemideyiz, aynı şeyi istiyoruz. Şükrü Saracoğlu'nda takımın rakibi ezmesini maçı koparmasını istiyoruz. Hepimizin gayesi amacı aynı. Orada bir senkronizasyona ihtiyaç var. Sponsorluk konusunda sanki başkaları Fenerbahçe'ye sponsor olmuş da, sanki biz kendi şirketlerimizi öne koymuşuz gibi intiba çıkmış ortaya. Bu durum benim için kabul edilmeyecek bir durumdur. Bu duruma çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Tüzüğümüz anayasamızdır. Oldu bittiye gelecek bir durum değildir. Hazır olduğumuzu anladığımız anda mümkün olduğu kadar katılım sağlandığında düğmeye basarız" ifadelerini kullandı. 

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