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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.09.2018 - 09:05, Son Güncelleme:

Ali Koç soyunma odasına indi! Ertuğrul Sağlam...

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Ali Koç soyunma odasına indi! Ertuğrul Sağlam...

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, maçın ardından soruları yanıtladı.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Sağlam, "Buraya gelirken, 3 maçta mağlup olmamış, kalesinde gol görmemiş bir takım olarak geldik. Fenerbahçe son 2 maçında puan alamasa da puan ve galibiyet alacak oyunlar oynadı. Buraya gelirken karşımızda çok ciddi ve 2 yenilginin ardından saha ve seyircisinin önünde maça iyi başlayacağını düşündüğümüz bir rakip olacaktı. Seyirci desteğiyle rakibimiz maça iyi de başladı ve ilk yarıda golü buldu. İkinci yarıda golü bulduk sonra tekrar geriye düştük.

"ALİ KOÇ YANIMIZA GELİP..."
Oyuncularımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi ve son bölümde öne geçtik. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe'nin doldur boşalta geçmesi işimize geldi. Bu galibiyetin moraliyle milli takım arasını iyi değerlendireceğiz. Lige renk katan bir takım olmak istiyoruz ve bu konuda çok çalışıyoruz. Gerçekten çalışmalarımızın karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Oyuncularım galibiyeti hak etti. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Ali Koç Başkan, Türk futboluna farklı bir bakış açısı getirdi ve huzur ortamı sağladı. Kendisini çok seviyorum ve başarılı olmasını istiyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarda onun mutlu olacağı bir ortam oluşur. Kendisi gelip centilmenlik örneği göstererek bizi tebrik etti" açıklamasını yaptı.

"HARUN ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAKTER"
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin'le ilgili konuşan Sağlam, "Harun'la maçtan önce konuştuk. 2 hafta önce Bursa deplasmanında da karşılaşmıştık. Orada Harun'a gol atmak nasip olmamıştı. Gerek kişiliği, gerek karakteri, gerek profesyonelliğiyle örnek olacak bir isim. Fenerbahçe'de çok başarılı olacağına inanıyorum. Milli Takım'ın da değişmez kalecisi olacağına inanıyorum. Çok iddialı konuşmayı sevmem. Biz iyi bir takım olacağız ve bu lige renk katacağız. Geçtiğimiz sezondan daha iyi futbol oynayıp daha üst sıralarda ligi bitirmek istiyoruz. Bu üst sıra neresi olur, hep birlikte göreceğiz" dedi.

"TERBİYESİZCE BİR HAREKET OLMUŞSA, OYUNCULARIMI UYARIRIM"
Sakatlık yaşayan Sakıb'ın çapraz bağ problemi olduğunu ve uzun süre aralarında olmayacağını söyleyen Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart için de, "Kırmızı kart pozisyonunda, hakem ekrandan izlerken ben de yandan baktım. Şamil'in ayağı, yerdeki oyuncuya geldi. Bilerek mi yapmış, ayağını uzatırken kazayla mı yapmış bilmiyorum. Ama hakemin kararının ağır olduğunu düşünmüyorum" dedi. Maç sonu yaşanan sevinçle ilgili soruyu yanıtlayan Sağlam, "Terbiyesiz bir hareket olmadıktan sonra, Kayserispor'da oyuncuların sevinmesi sonuna kadar haklı. Ama bu işi abartıp taraftarı galeyana getirecek bir durum olmadıysa bilemem. Tabii ki spor ahlakı içinde, taraftarı rencide etmeden yapmaları gerekiyor. Oyuncularımla konuşurum ve uyarmamız gerekirse de uyarırım, kimse merak etmesin" diyerek sözlerini tamamladı.

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