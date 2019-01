Ali Koç: "Sonuna kadar buradayım"

Fenerbahçe’nin sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç, "Çok önemli bir 3 puan aldık mutluyuz sevinçliyiz. Şanssızlık mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Birçok olumsuz gelişme nedeniyle istediğimiz sonucu elde edemiyorduk ama bu gece o şanssızlığı kırdığımız için mutluyuz. Bugün yerden yere vuruluyoruz. Çok yakışıksız haberlere, köşe yazılarına maruz kalıyoruz, olabilir. Her türlü eleştiriye açığız. En çok kendi kanalımızda eleştiriliyoruz. Açık olmasak buna izin vermeyiz" diye konuştu.



"FENERBAHÇE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Sarı-lacivertli taraftarlara takımı yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Koç, "Bugün Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Bir dakika olsun Fenerbahçe’yi yalnız bırakmadılar. Zaman zaman kızsalar da her zaman yanımızda oldular. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Tüm sezon için teşekkür ediyorum. Her camia bunu başaramaz. En çok üzüldüğümüz konu taraftarın çektiği çile. Onlara karşı mahcup olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz. Deplasmanlara gidip mutsuz sonuçla dönmenin zorluğunu biliyoruz, ona üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.



"BİZ BURADAYIZ, HİÇBİR YERE DE GİTMİYORUZ"



Kendisine ve yönetim kuruluna ilişkin eleştirilerle ilgili olarak da konuşan Koç, sarı-lacivertli camianın desteği olduğu sürece hiçbir yere gitmeyeceğini dile getirdi. Başkan Ali Koç, "Bardağı hep yarı dolu görmeye çalıştık, sevgi de saygı da kusur yapmamak için elimizden geleni yaptık ancak bu zafiyet olarak görüldü. Değişmeyecek olan bu tavrımızın farklı algılandığını gördük. Biz örnek olmaya çalışıyoruz. Hem içeride hem dışarıda bu durumu farklı yönlere çekmeye çalışanlarla uğraşıyoruz. Bunlar bizi hedefimizden saptırmayacak. Bir yerde de yeter dememiz gerekiyor. Bunlarla ilgili yüksek divan kurulunda konuşacağız. Biz buradayız, hiçbir yere de gitmiyoruz. Evet, futbol çok kötü gidiyor ancak başka yerlerde de iyi giden işler var. Ben buradayım. Camiam arkamda olduğu sürece de gitmeyeceğim. Son günlerde haddinden fazla saldırılar yapılıyor ancak bu bizi kamçılar. Bu konuda inatçıyız. Yüksek divan kurulunda bu konuya değineceğim" açıklamasında bulundu.



"YAYINCI KURULUŞ ÖZETLERİ HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLMALI"



Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş tarafından hazırlanan özetlerin dikkat çektiğini belirten sarı-lacivertli kulübün başkanı, seçilen pozisyonlar konusunda daha dikkatli olunmasını istedi. Başkan Ali Koç, "Hakkımızla kazandık. Ancak tuhaf kararlar vardı bu akşam. Yayıncı kuruluştan ricam var, 3 dakikalık o kısa özetleri hazırlarken çok daha dikkatli olmalarını istiyorum. Birkaç tane de örnek vermek istiyorum. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde, 2-2’lik maçta Türk futboluna yakışmayacak hareketlerle sonuçlanan maçta bazı kararlar tartışılıyor. Kararlar nasıl haftalarca tartışılıyor? Yayıncı kuruluş özet görüntülerde ne verirse, kanallar da bunları tartışıyor. Orada iki karar vardı. Her ikisi de golle sonuçlandı. Biri Fenerbahçe’nin taç atışı. Fenerbahçe’nin değil, Galatasaray’ındı, bize verildi ve gol oldu. Diğeri de bizim yediğimiz gol, auttu ancak korner verildi ve gol yedik. Bu görüntülerin taç tarafı verildi ancak Fenerbahçe tarafı verilmedi. Haftalarca da bu konuşuldu. Bursaspor maçına gelirsek, Skrtel’e yapılan bir hareket vardı ceza sahası içinde, penaltı olduğu pek çok otorite tarafından söylendi ancak o da verilmedi. Skrtel’in kafasına gelen çakmak, taş her neyse o da verilmedi. Bu gece ne verilir ne verilmez bilmiyorum ama yayıncı kuruluşun bu özeti hazırlarken dikkatli olması gerekiyor. Sizin seçtiğiniz görüntüler herkesin dikkatini çekiyor. Yönetim kurulunun da dikkatini çekmeye başladı. 3 buçuk dakikalık özeti yapmak kolay değil ancak seçilen görüntüler bizim de dikkatimizi çekmeye başladı. Bugün enteresan kararlar vardı. Mehmet Ekici’ye yapılan bize göre penaltı, Hasan Ali’nin sarı kartı. Bunun gibi yanlış olduğunu düşündüğümüz kararlar vardı. Umarım kamuoyu bunları görür, buna göre karar verir. Divan kurulunu dikkatle dinlemenizi istiyorum. Herkesin zaman zaman sabrı taşar. Böyle efendiliğimizi bir zafiyet olarak görmeyin, yüksek divan kurulunda görüşmek üzere" şeklinde konuştu.



"3 GÜN İÇİNDE 3-4 TRANSFER DE OLABİLİR, 1-2 TRANSFER DE OLABİLİR"



Son olarak transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Ali Koç, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Önümüzdeki 3 gün içinde 3-4 transfer de olabilir, 1-2 transfer de olabilir. Zaaflarımızı kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah Sadık gibi Moses gibi takıma katkı sağlayabilecek oyuncuları katabiliriz. Devre arası transferleri ne yazık ki son dakikaya kadar sonuçlanmıyor. İmkanlarımız ölçütünde, yazdan kalan parayla FFP çerçevesinde çalışıyoruz. Benim düşüncem dün-bugün biter diyeydi."