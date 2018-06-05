Ali Koç: 'Şampiyon olursak kupayı Aziz Yıldırım kaldırsın'

İşte mazbatasını alan Ali Koç'un açıklamaları;

Evet arkadaşlar ben de size aşığım. Ne derlerse desinler. Annem şaşırdı söylediklerinizi duyunca. Galatasaray'a küfürlü tezahüratlar üzerine Ali Koç: "Lütfen arkadaşlar, böyle yaparsanız bana da saygısızlık yapmış olursunuz. Biz yeni bir sayfa açmak için buradayız."

Seçim yaptık, Türkiye'nin en önemli en farklı seçimini gerçekleştirdik. Son 6 ayda son 48 saatte ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarının tarifi unutulmaz hisler. Sevgili Vefa Küçük'e burada teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman ayrı gayri de düşsek biz endişelensek bile kendisi adil bir Divan Kurulu yaptı. Tüm Türkiye'ye örnek bir seçim yaptık. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve ayrıcalığını hissettiniz mi? Bunu bir ukalalık olarak söylemiyorum. Türkiye'nin gündemini işgal ettik. Dünyada seçimimiz mevzu bahis oldu.

Taraflı tarafsız insanlar saatlerce bizleri izlediler. Niye size bunları anlatıyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün farkında olmanızı, kulübün personeline söylüyorum, futbolculara, tüm kurullara, derneklere, şubelere söylüyorum. Her adımınızı ona göre atın bu camiayı küçültecek hiçbir şey yapmayın lütfen.

'BU İŞİ SİZ BAŞARDINIZ'

Biz bir yola çıktık. 6 ay önce dokunmaya temas etmeye başladık. 49 farklı etkinliğimiz oldu. Eski mutlu, coşkulu ve omuz omuza olduğumuz günleri özlediğimizi fark ettik. Kar topu her geçen gün büyüyerek durdurulamadı ve cumartesi pazar gününe geldik. Dünyanın 4 bir yanından ailesi, çocuğu, ambulans ile tekerlekli sandalye ile geldiniz ve camianıza sahip çıktınız. Tarihi bir sonuç ile bugün karşınıza çıktık ben ve arkadaşlarım. Korktuğumuz bir şey yok. Korktuğumuz seçilirsek size laik olamamak ve beklentilerinizi yerine getirememek. Hakikatler hakkında bilgi sahibi olun. Değişim dedik, dönüşüm dedik. Şunu bilmenizi istiyorum, çünkü bunu siz başardınız. Ben sizin vitrininizim.

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Bugün bahseden insanlar, biz açıklamadan o isimlere itibar etmeyin. Bugün gelirleri düşen, giderleri artan. Taşınmazları ipotek, hisseleri bankalara 10 yıllık sponsor parası ilk yıldan tüketildi. Sadece Ülker kaldı sponsor olarak bu statta... En büyük transfer sizsiniz. Başarı iklimini yaratacağımızın garantisini size veriyoruz. Yapacağımız dediğimiz her şeyi yapacağımızın sözünü ben ve arkadaşlarım adına sizlere veriyorum.

'EYLÜL AYINA KADAR FORMA SATIŞ REKORU KIRALIM'

Sizlerden rica ediyorum. Aramıza başkalarının girmemesi için dikkatli olalım. 20 yıllık alışkanlıkları değiştirmek kolay olmayacak. İkinci talebim, biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi, manevi sizi geceleri rahat uyutmak için bunları yapacağız. Önce biz sonra siz dedik. Bu camianın her kesiminden olan insanlar, sanatçı, çocuklar, aileler, her birimizin çorbada tuzu olacak. 3 sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği bir kulüp olacağız. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri, siz de bu trene katılın. Siz taraftarlardan ricam diyeceğim ama kombineler satışa çıktığında bitirelim. Yeni hedef olarak en çok forma satışını gerçekleştirelim. Bir sezonda sattığımız formayı Eylül ayında satalım. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık riskli değil. Benim referansımla üye olabilirsiniz. O risk kalktı. İmkanı olanlar, olmayanlara forma alın.

'NEFRET DİLİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Dostluklarımızı arttırmamız lazım. Sevilmek istiyorsak önce biz sevgili ve saygılı olmak zorundayız. Bu ülke kavgadan bıktı. Sporun şiddet, nefret dilini değiştireceğiz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Her şey kendiliğinden rayına oturur. Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında yapıcı rekabetin öncüsü olacağız. Dostluklarımızı arttırmamız lazım. Sevilmek istiyorsak önce biz sevgili ve saygılı olmak zorundayız. Bu ülke kavgadan bıktı. Markalar spora sponsor olmaktan korkuyorlar. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bir masanın etrafına oturarak ortak bir payda oluşturmamız gerekiyor.



'FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'

Ben bunları söylüyorum ama sanmayın ki Fenerbahçe'nin hakları için kavga etmeyeceğiz. Asla. Fenerbahçe'nin haklılığını sonuna kadar savunacağız. 'Topunuz gelin' ruhunun altında yatan anlayış da budur. Her şeyi doğru yapacağız, medenice yapacağız.

'BASKETBOLDA KAZANIRSAK KUPAYI AZİZ YILDIRIM'IN KALDIRMASINI İSTİYORUM'

Size şampiyonluk sözü veremem ama övünçle dışarıda gezebileceğiniz bir Fenerbahçe sözü veriyorum. Birazdan basketbol maçımız var. En büyük arzum, basketbolda şampiyon olursak, kabul ettiği takdirde şampiyonluk kupasını Aziz Yıldırım ve yönetiminin kaldırması. Çünkü bu, onun hakkı. Hepiniz sağ olun var olun, kalpler beraber.

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