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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
07.03.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Ali Koç resmen açıkladı! Transfer...

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Ali Koç resmen açıkladı! Transfer...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk kupasını kazanmak için titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 

Koç, kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin mart sayısındaki yazısında, bu sezonu en iyi yerde bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bir başka amacımız ise futbol takımımızın gelecek sezon yapılanması kapsamında çalışmalarımızı yürütmek ve tamamlamaktır. Özellikle takviye yapacağımız bölgelerde, kadromuza yeni oyuncuları katabilmek amacıyla gerekli çalışmaları titizlikle yürütmekteyiz. İçinde bulunduğumuz ve camiamıza finansal anlamda tarihin en zorlu sürecini yaşatan maddi durumlara rağmen, gelecek sezon şampiyonluk kupasını getirmek için, büyük bir titizlik ve yoğunlukla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. 

Mart ayının aldıkları galibiyetlerle güzel bir şekilde başladığını aktaran Koç, şu görüşlere yer verdi: 
"Basketbol ve voleybol şubelerimizde aldığımız seri galibiyetler ve kadın basketbol takımımızın kazandırdığı 12. Türkiye Kupası bizleri mutlu etti. Özellikle erkek voleybol takımımızın Galatasaray deplasmanındaki müthiş geri dönüşü ile maçı 3-2 kazanmasını kutlamak istiyorum. Başarılı bir şekilde yarıştığı her kulvarda ilerleyen erkek basketbol takımımızı ise kazandığı Türkiye Kupası için tebrik ediyor, bizlere yaşatmaya devam ettikleri gurur için teşekkürlerimizi sunuyorum. Art arda oynadığımız Beşiktaş ve Çaykur Rizespor mücadelelerinde futbol A takımımız her iki maçta da geri düşmesine rağmen, vazgeçmeyerek geri dönmesini bildi. Takımımızın ikinci devre ile beraber artan performansı ve istatistiklere de yansıyan daha ofansif, dirençli ve mücadeleci futbolu bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Ligin kalan haftalarında ana hedefimiz, son dönemlerde ortaya koymaya başladığımız istekli ve arzulu oyunu maçlarımızın bitiş düdüğüne kadar sergilemek ve mücadeleden vazgeçmeyen, sonuna kadar inanan bir takımla birlikte bu sezonu en iyi şekilde tamamlamaktır." 

Fenerbahçe'nin özellikle ikinci yarıda sistematik olarak maçların sonucuna etki eden yanlış hakem kararlarına maruz bırakıldığını iddia eden Ali Koç, "Bir kez daha belirtmek isterim ki Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim bakış açımız kesinlikle şahıslar odaklı değildir. Son gerçekleştirdiğimiz basın toplantımız da dahil olmak üzere birçok platformda vurguladığımız gibi, Türk futbolunun yönetim sistemi içerisinde önemli noktalardaki yanlış uygulamalar, bazı lobilerin etkileri çeşitli sorunlarla birlikte adaletsiz ve adil olmayan kararlara yol açmakta, güven duygusunu zedelemekte ve toplumsal huzuru olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Destek kampanyası 
Kulübün Youtube hesabının kendileri için büyük önem taşıdığının ve nisan ayında 1 milyonun üzerinde görüntülenme almayı hedeflediklerinin altını çizen Koç, "Çok yakın bir zamanda camiamızın geleceği açısından mali sıkıntılarımızı aşmada önemli bir dönüm noktası sayılabilecek bir kampanyayı hayata geçireceğiz." açıklamasını yaptı. 

Camianın bazı kesimlerinin, içinde bulunulan finansal durumun ciddiyetini hafife aldığını savunan Ali Koç, şunları kaydetti: 
"Kampanyamız, sizlerle paylaştığım mali sıkıntılarımızı aşmanın yanı sıra bizleri bekleyen Finansal Fair Play (FFP) sorununu giderebilmemiz için de büyük bir önem ve fırsat teşkil etmektedir. Üç sene önce UEFA ile kulübümüz arasında bir uzlaşma anlaşması imzalanmıştı. Yapılan anlaşmaya göre, kulübümüz 3 sezon toplamında 30 milyon avro denk hesap açığını aşmaması gerekirken devraldığımız tarih itibariyle gerçekleşmiş olan 2 sezon toplamında yaklaşık 90 milyon avro denk hesap açığı vermiş durumdaydı. UEFA ile yaptığımız görüşmelerde her ne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz mali gelişmeler olumlu karşılansa da geçmiş sezonlardaki denk hesap açığı olası bir yaptırımdan kurtulmamızın önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu denk hesap açığını telafi edecek tek imkan önümüzdeki günlerde başlatacağımız gelir olarak sayılabilecek destek kampanyamızın başarısıdır. Söz konusu kampanyamızın başarısı, FFP engelini aşmamızı sağlayacak ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmamız için bize daha geniş bir hareket imkanı yaratacaktır."

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