Ali Koç onu getiriyor! İlk imza...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
04.06.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Ali Koç onu getiriyor! İlk imza...

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Ali Koç onu getiriyor! İlk imza...

Aziz Yıldırım'ı yirmi yılın ardından devirerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı olan Ali Koç, kısa süre içerisinde futbol direktörünü açıklayacak.

Fenerbahçe’de Ali Koç ile birlikte yeni bir dönem başlıyor. Koç, göreve geldiği takdirde bir futbol direktörüyle anlaşacağını açıklamıştı. Fanatik' te yer alan habere göre yeni başkanın, bu hafta Fransız futbol adamı Damien Comolli’yi bu göreve getirmesi bekleniyor. Koç ile Comolli uzun süredir planlama yaptığı için, futboldaki yeni yapılanma kısa sürede hayata geçirilecek.

Ali Koç onu getiriyor İlk imza...

Futbolun başına geçecek olan 50 yaşındaki Comolli, yeni teknik direktörü de belirleyecek. Koç, yerli olarak tek teknik direktör adaylarının Aykut Kocaman olduğunu söylemişti. Ancak Kocaman ile yola devam edilmesi zor görünüyor.

Belirlenen beş yabancı teknik direktörden birinin takımın başına getirilme ihtimali yüksek. Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön eleme turundan başlanacağı için, yeni teknik direktör de kısa sürede belirlenecek.

Damien Comolli kimdir Fenerbahçede ilk imza
Damien Comolli kimdir? Fenerbahçe'de ilk imza
İşte Ali Koç'un başkan seçildikten sonraki konuşması!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stattaki kürsüde ilk açıklamasını yaptı. "Allah doğrunun yanında oldu, iyilik kazandı" diyen Koç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin efsanesi olduğunu dile getirdi.
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