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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
30.06.2018 - 23:18, Son Güncelleme:

Ali Koç nikah şahidi oldu, meşale yaktı!

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Ali Koç nikah şahidi oldu, meşale yaktı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kongresi’nde yaptığı konuşması ile dikkatleri üzerine çeken kongre üyesi Hasan Doğan’ın düğününe katılarak nikah şahitliği yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongresinde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Genç Fenerbahçeliler Yalova Sorumlusu Hasan Doğan’ın düğünü memleketi Yalova’da gerçekleşti. Hasan Doğan ile Rabia Üstün çifti, Safran Köyü’nde yapılan kır düğünü ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini ise Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş yaptı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kıydığı nikahta konuşma yapan Başkan Koç, dünyaevine giren çifte mutluluklar diledi. Hasan Doğan’ın kongrede yaptığı konuşma ile damga vurduğunu kaydeden Ali Koç, "Bugün sözümüzü tutmanın burada olmanın mutluğu içindeyiz. Hasan bana sorduğunda ben inşallah dedim. Seçilmezsek kesin geliriz, seçilirsek ne olur bilemeyiz demiştim. Nasip oldu. Hasan Doğan’la Fenerbahçe dolayısıyla yollarımız kesişti. Hasan Doğan ve Hasan Doğan gibiler sayesinde seçildik. Ama daha evveliyatı var. Bana bir e-mail atıp arkadaşlarıyla yardım etmek istediğini söyledi. Sağ olsun Hasan Doğan’ın hem seçim öncesi hem de seçim günü bize muhteşem desteği oldu. Biraz önce dediler ki siz bakmayın Hasan Doğan’ı milyonların izlediğine, yüz bin kişi videosunu indirdiğine. Hasan Doğan içine kapanık, naif, sessiz sedasız biridir dediler. Sessiz sedasız hali böyle ise statta nasıl olursun tahmin bile edemiyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu bir yaşantınız olsun" dedi.

Ali Koç, evlilik cüzdanını çifte takdim etti. Damat Hasan Doğan ise Başkan Koç’a, Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kâğıt Müzesi’nde el emeği olarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki çimlerinden üretilen kâğıt hediye etti.

Ali Koç nikah şahidi oldu, meşale yaktı

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