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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
22.05.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Ali Koç Ljubomir Fejsa transferi için devrede

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Ali Koç Ljubomir Fejsa transferi için devrede

Sportif direktör Damien Comolli olmadan Portekiz'e giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüştüğü futbolcu ortaya çıktı.

Fenerbahçe transfer çalışmalarını dört koldan sürdürürken yaklaşık 15 gün önce yaşanan bir olayın detayları ortaya çıktı. Başkanı Ali Koç'un, Sportif Direktör Comolli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi.

Başkan Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Yassine Brahimi'ye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak Başkan'ın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fejsa için temasta bulunduğu ifade edildi.

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3 MİLYON EURO'YA GELECEK

Fejsa, sezon başı Fenerbahçe'ye karşı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında 90 dakika forma giydi. Sezonun ikinci yarısında ise yerini altyapıdan çıkan genç isim Florentino'ya kaptırdı. Bu dönemde sadece 1 dakika forma şansı bulabilen Fejsa için Benfica'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

FEJSA KİMDİR?

30 yaşındaki Sırp oyuncu ön liberoda görev yapıyor. Kariyerine Hajduk'ta başladı. Sırasıyla Partizan, Olympiakos ve Benfica formalarını giydi. Bu sezon 33 resmi maçta 2753 dakika görev yaptı. Portekiz Ligi'nde 18 karşılaşmada 1441 dakika sahada kaldı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadığı Santa Clara maçı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimonense maçının son 1 dakikasında görev aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı iftar programının ardından açıklamalarda bulundu...

"Kurgulanmış bir düzen var"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Program sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Koç, TFF seçimleriyle ilgili soruları yanıtladı. Koç, hakemler ve MHK hakkında ise, "Fenerbahçe olarak hakemler hakkında en az konuşan ama en çok kart gören biziz. Kimin sesi çok çıkarsa onun istediği olan bir ortam istemiyoruz. Adil bir rekabet istiyoruz. Hakem hataları artarak konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
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Ali Koç Ljubomir Fejsa transferi için devrede

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