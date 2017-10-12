Fenerbahçe’de kongre öncesi kulislerde hareketlilik devam ediyor. Dün yönetim cephesinden bazı düşünceleri paylaşmıştık. Sonrasında kulislere yeni bir iddia düştü. Hem de çok konuşulacak bir iddia...

Daha önce başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü’ne bir yazı göndererek genel kurul öncesi temasa geçmek için kongre üyelerinin listesini ve iletişim bilgilerini istemiş. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu isteği kabul etmemiş. 2016 yılında resmi gazetede yayınlanan kişisel verileri koruma kanunu gerekçe göstererek bu verileri paylaşamayacağı yanıtını vermiş.

RESMİ ADAYLIK YOK’

Bu konuyu her iki taraftan da doğrulattım. Dolayısıyla artık iddia olmaktan çıktı. Bu arada, kulübe yakın kaynaklar ikinci bir gerekçe olarak Ali Koç’un başkan adaylığının henüz resmiyet kazanmamasını da bu listenin verilmemesine bir gerekçe olarak gösteriyorlar.

BİR İHTİMAL DAHA VAR

Ali Koç cephesi bu noktada farklı düşünüyor. Fenerbahçe tüzüğüne göre listenin, yönetim kurulunun onayı ile kendilerine verilebileceğini belirtiyorlar. Görüştüğümüz bazı hukukçular ise Ali Koç’un bu listeyi seçim çalışmaları dışında kullanmayacağı yönünde bir taahhütname vermesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin bu listeyi paylaşabileceğini belirtiyor. Bu da bir olasılık olarak hukuki bir detay olarak bir kenara not ediliyor.

YILDIRIM ADAY OLURSA...

Perde arkasında gerçekleşen ve henüz kamuoyuna yansımayan bu tartışma önümüzdeki günlerde hukuki bir hal alacak gibi görünüyor. Tabii bu tartışmayı alevlendirecek gelişme de önümüzdeki aylarda başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklaması olacak. Bu durumda mevcut yönetimin, tüm üyelerin tüm bilgilerine sahip olmasının haksız bir rekabetin önünü açacağı iddiaları kulislerde dile getiriliyor.

AYDINLAR ÖRNEĞi...

Mevcut kanun çıkmadan önce 2013’teki kongrede Mehmet Ali Aydınlar listeyi mahkeme yoluyla almış ve üyeler ile temasa geçmişti. Şimdi Ali Koç’un da aynı yöntemi izleyip izlemeyeceği tartışılıyor. Bu yöntemi kullanıp listeleri alma yoluna mı gidecek, yoksa Fenerbahçe yönetimi ile bu konuda bir uzlaşma mı sağlayacak, zaman içinde göreceğiz.

‘KANUN BÖYLE DİYOR’

Şu anda Fenerbahçe yönetimi bu listeleri vermemekte kararlı gözüküyor ve kanunun böyle emrettiğini belirtiyor. Ama bu durum daha çok tartışmaya yol açacak gibi görünüyor.