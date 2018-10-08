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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA / Foto: Süleyman ARAT
08.10.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Ali Koç: ”Kupayı bana uzatmayın”

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Ali Koç: ”Kupayı bana uzatmayın”

Bu sene 30’uncusu gerçekleştirilecek olan The Bodrum Cup öncesinde tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul’da bir otelde düzenlenen basın toplantısına The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Komodoru David Dein, Tarek Mourad, Dr. Erhan Bulutcu, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mesut Toprak ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç katıldı.

İstanbul Boğazı’nda 13 Ekim’de yapılacak geçiş ile başlayacak organizasyon, 22 Ekim’de 30’uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum’da start alacak.

Bodrum Cup’ı bu yıl 2 etap olarak gerçekleştireceklerini dile getiren Süleyman Uysal, ”İstanbul Boğazı’nda 13 Ekim’de yapılacak geçiş ile başlayacak organizasyon, 22 Ekim’de 30’uncu yıl kampanasının çalmasıyla Bodrum’da start alacak. Organizasyon boyunca önemli etkinliklerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimiz olacak" diye konuştu.

Organizasyonun başladığı günden bu yana büyüyerek ilerlediğini kaydeden Erman Aras, ”Bu turnuvada 30’uncu yıl ve bundan dolayı gururluyuz" dedi.

David Dein ise, ilk kez bu organizasyonda eşinin kendisine verdiği doğum günü hediyesiyle yer aldığını ifade ederek, "Bu önemli organizasyonda olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

ALİ KOÇ: "KUPAYI BANA UZATMAYIN"

Düzenlenen basın toplantısının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, konuşmacılarla birlikte fotoğraf çekimine katıldı. Organizasyonu kazanana verilecek kupanın, fotoğraf çekimi alanına getirilmesinden sonra basın mensuplarının, "Kupayı Ali Bey’e verin" demesi üzerine Ali Koç, "Kupayı bana uzatmayın. Sonra kupayla fotoğrafımı çekip espri yapacaklar" dedi.

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