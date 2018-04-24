Ali Koç: Kulübümüzün ciddi argümanları ve delilleri var

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
24.04.2018 - 21:30, Son Güncelleme:

Ali Koç: Kulübümüzün ciddi argümanları ve delilleri var

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Ali Koç: Kulübümüzün ciddi argümanları ve delilleri var

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında açıklamalar yaptı...

Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Öncelikle seçim sürecimiz hakkında şunu söylememiz gerekiyor ki; bir çok camia seçim yapıyor, gündem hep Fenerbahçe oluyor. Ülke çapında hatta ülke sınırları dışında ilgi var. Bunlar Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu gösteriyor."

Yarın çıkacak karar öncesi, bugün kulübümüz somut kanıtlar ortaya koyarak çok yerinde ve önemli bir basın toplantısı yaptı. İlk gün kabullendik, geçmiş olsun dedik, kumpas var dedik. Bugün ise kulübümüzün çok ciddi argümanları ve delilleri var."

Bu olayları asla tasvip etmiyoruz ama geçmişe bakarsanız bu maçın bitirilmemesi için bir neden yoktu. Biz neler yaşadık, şampiyonluklar kaybettik ama milatlar hep Fenerbahçe üzerinden oluyor. Umarım açıklanacak karar çifte standard içermez ve vicdanları sızlatmaz."

Buradan Aykut Hocamıza da teşekkürü bir borç biliyorum. İlk günden bu yana sonuç ne olursa olsun mücadeleyi asla bırakmadı.

"Bugün sadece üç puan gerideyiz. Neden olmasın? Dün tatil günüydü, hava çok güzel, stadyumda 27 bin kişi vardı. Şampiyonluk var, Kupa var, Euroleague var. Bu haftalarda Fenerbahçe’ye destek olalım."

TEK PROJEMİZ FENERBAHÇE'Yİ ZİRVEYE GETİRMEK

Bir tane projemiz var: Fenerbahçe’yi şahlandırarak, sizlerle beraber ait olduğu yere, zirveye getirmek!

Bunun için de üç adımlık bir planımız var: Camiayı yeniden kenetlemek, mali konuları çözmek ve olimpik şubelerin ihtiyaçlarını karşılayarak futbola odaklanmak."

"Erken bir şekilde medyaya çıkmak istemedim, gereksiz polemik yaratmamak için. Ama devamlı hakkımızda söylentiler çıkıyor. Şimdi güya 2015 yılında bana teklif yapılmış, ben ise ailemi göstererek reddetmişim. Bu konuda gerçekleri ilerleyen günlerde anlatacağız."

Gönül isterdi ki 6 sene beraber çalışmış, bu camiaya yapılan kalleşçe saldırıya karşı omuz omuza savaşan kişiler olarak, Başkanımızla beraber karşılıklı bir şekilde medeni iki insan gibi bu konuları söylentiler yaratmadan, herhangi bir platformda açıkça konuşalım."

"Size şunun teminatını verebilirim; seçildiğimiz taktirde, bir sonraki seçimlerde tesislerimiz tüm adaylara açık olacak. Fenerbahçe'nin medya araçları tüm adaylara eşit olacak. Özetle her başkan adayı Fenerbahçe'nin tüm imkanlarını eşitçe kullanarak yarışacak."

Devamı gelecek...

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