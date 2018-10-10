Son dakika... Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması! CANLI

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
10.10.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması! CANLI

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Son dakika... Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması! CANLI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal ile ilgili çok net konuştu. Koç ayrıca sarı lacivertli ekipte kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Dirar ve Aatif hakkında açıklama yapacak.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Hayal kırıklığı ve sancılı. Tahminimizden çok daha olumsuz bir tablo var. İşe başlarken yeni bir yapılanma dedik büyük hayallerden bahsettik ama bunları yaparken riskler ve sancılı dönemler var. Engeller var ama şu puan tablosuna bakınca olmamız gereken bir durumdayız. Sportif direktörümüz ,hocamız, transferlerimiz, takımımız tartışılıp eleştiriliyor. Bunları anlayışla karşılıyorum. Sosyal medyada yankılanıyor.

'BİZİM İÇİN SIKINTILI DÖNEM'
Ne kadar iyi işler yaparsanız yapın, top çizgiyi geçmediği sürece bunlar göz ardı ediliyor. Hatalar yapmadık mı? Tabi ki yaptık. Bu işin okulu yok, tecrübe iş başında kazanılıyor. Zincirleme hataların olduğunu düşünmüyorum. 3 maç var ki top 3 maçta 1 kez kalemize geldi ve gol oldu. O maçlardan 6-7 puan çıkartabilsek çok farklı olabilirdi. Şans bizden yana olmadı bunu söylemek istiyorum. Kendi sahamızda Beşiktaş ve Başakşehir ile karşılaştık. İki maçta da galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Sıkıntılı bir dönem bizim için...

'BİZ HAYAL SATMADIK'
4 ay önce göreve geldik neyi devraldığımızı unutmayalım. Kulübün ekonomik şartlarını ve sorunlarını gözardı etmeyelim. Evet Fenerbahçe 7-8 haftadır futbol takımının aldığı sonuçlardan oluşmuyor. Biz hayal satmadık, bu sene için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledik bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden yapılanma anlamında kültür, organizasyon, finansal yapı, futbol takımında değişiklikler, yapılan yatırımları arttırmak ve finansal fair play konusunda önemli adımlar attık.

TRANSFER AÇIKLAMASI
11 transfer yaptık. Hem gençleştirmek için uğraştık  Ayew, Slimani gibi tecrübeli oyuncularla destekledik. Zaman gösterecek, yani dönüp bakarsak, Lugano'ya bakın. Efsane olacak kadar oynamadı belki ama Luciano'da böyle oldu. Nasıl mücadele ettiklerini hepimiz gördük. Skor odaklı tepkiler verildiği zaman olumlu ifadeler sergilenebiliyor. Sezon başı ya da sezon sonu çok farklı olabiliyor. Kısa vade üzerinden yorumlar yapmak istemiyorum ama kızgınlığı, hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Bu yüzden kimseyi suçlamıyorum. Fenerbahçe'nin kendine has sıkıntıları var. Finansal fair play 25 milyon Euro'luk satış yaptık. Giuliano, Josef ve Fernandao'yu gönderdik. Çitayı düşürdünüz diye bize kızıyorlar, ben buna katılmıyorum. İleriye dönük yatırımlar yapmaya ve takıma katkı sağlayacak isimleri kulübe kazandırmaya çalıştık. 11-12 milyon Euro'ya 11 transfer yaptık ve takımımızı gençleştirdik. Ben taraftarlardan daha sabırlıyım ve daha umutlu bakıyorum.

Biz de bunun bütçesi 30 milyon Euro... Bu bütçeyi devam ettirmek zorundayız. Obradoviç hocamız var başımızda ve inşallah bu sene Avrupa'da şampiyon olacağız.

SPONSOR ANLAŞMASI
Sivasspor maçına yeni sponsorumuzla çıkacağız. Haftaya Yönetim Kurulu olarak kefil olduk ve mantıklı bir şekilde borç aldık. Biz marttan sonrasını hala göremiyoruz nasıl dönecek bu iş... Fenerbahçe olarak kazanmamız gereken çok maç ve mücadele var. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Hepimizin arzu ettiği başarılarla dolu bir Fenerbahçe yaratamayız. Herkese hak veriyorum, attığımız gol, yediğimiz gol, puan durumumuz bunların hepsinin farkındayım. İnşallah ilerlememiz hızlanır ve umarım Kasım ve Aralık ayları bizim için çok daha güzel geçer.

Ben 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Ne hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Şartlar ne olursa olsun bir tane Fenerbahçemiz var ve bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Tezahüratlarınız olumsuz olacaksa bekleyin maç bitsin. Bunlar sadece ve sadece Fenerbahçe'ye zarar verir. Her yerde söylüyorum bu kulübün gerçek sahibi taraftardır. Ne biz ne de başka bir yönetim. Olumlu - olumsuz kısa vadeli tepkilerle, sosyal medyada yazılan çizilenlerle bu işler yürümüyor. Biz bir yola çıktık, yol haritası çizdik ve ilerliyoruz. Tabi arada zigzaglar olacaktır ama ana hedef, büyük resim değişmemiştir. Ben ve yönetim kurulumuz çok daha inançlıyız ve bu yolda da devam edeceğiz.

ERSUN YANAL AÇIKLAMASI
Dün olmadı, bugün de yok Ersun Yanal hocamız bizim planlarımız arasında yok. Uzun vadede hedeflerimiz var ve şu zamanda taraftarlarımıza da kızabilirsiniz, üzülebilirsiniz ama bilmenizi istiyorum ki şu an için böyle bir şey yok. Konuşmadık ve böyle bir düşüncemiz de yok.

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