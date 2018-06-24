Ali Koç kararını verdi! Volkan Demirel...
Fenerbahçe'de takviye yapılacak mekilerden biri olan kale konusunda da bekleyiş sürüyor.
Bekleyişte olan isimlerin başında da kaptan Volkan Demirel geliyor. Lig sonunda sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki file bekçisinin yeni yönetimden hala haber kontrat yapmak için çağrı beklediği kaydedildi.
Volkan Demirel'e 1+1 formülü
Önümüzdeki hafta içinde Volkan Demirel ile sözleşme imzalanacak. Sözleşmenin süresi ise yönetimi meşgul etti. Tecrübeli file bekçisi ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. (Fotomaç)
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