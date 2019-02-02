Ali Koç: 'Kadıköy'den çıkış olmayacak!'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAli Koç: 'Kadıköy'den çıkış olmayacak!'
GeriFutbol Ali Koç: 'Kadıköy'den çıkış olmayacak!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.02.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Ali Koç: 'Kadıköy'den çıkış olmayacak!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Koç: 'Kadıköy'den çıkış olmayacak!'

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda, Kulüp Başkanı Ali Koç konuşma yaptı.

Başkan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Buraya Fenerbahçe'yi hak ettiği yapıya ulaştırmak ve umutlu bir gelecek için bu göreve geldik. Bu, uzun bir yol. Bu yoldaki en büyük gücümüz camiamızın desteğidir. Takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değil. İlk 17-18 hafta yaşadıklarımız olağan dışı şeylerdi. Umuyorum bu durumdan hızlıca çıkacağız. Bu takım artık rakiplerine psikolojik üstünlük kuracaktır. Ersun hocamızın istekleri doğrultusunda, takımımıza 5 yeni transfer yaptık. Bir takviye de santrfor bölgesine yapmak istedik ama  gerçekleştiremedik."

"Önümüzdeki dönemde getirilmesi beklenen yabancı sınırını da göz önünde bulundurarak yerli oyunculara yöneldik Hocamız santrfora transfer istedi ama yapamadık. Sezon sonu yaparız. Bizim gönlümüzde Anadolu'da iki şehir vardır. Biri Sivas, biri Rize. Bu nedenle Aatıf'ı çok teklif olmasına karşın Çaykur Rizespor'a kiraladık."

"2 maç bizim için 3 puanın ötesinde. Psikolojik bir eşiği atlattık. Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarından da toplamda 9 puan elde etmek istiyoruz. Ersun hocayla birlikte bu takım ileride şampiyonluğun en büyük adaylarından olacaktır. UEFA listesinde olmayan oyuncular var. Hocamızın seçimi zor bir seçimdi. Tüm yeni takviyeleri listeye alamadık. Hocamız listeyi açıklayacaktır. Birkaç takviye ile birlikte Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Bu sezon attığımız tohumların meyvesini alacağız."

En Çok Oynanan Bahis
  • 130Juventus - Parma
    3
    MS1
    1,05
    8861kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

"Bizim en büyük umudumuz her zaman taraftarımız olmuştur. İçinde bulunduğumuz duruma rağmen taraftarımız sanki şampiyonluk maçına çıkıyormuşuz gibi bizi destekliyor. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara iyi ki varsınız diyorum. Tribünde senkronize olmak lazım, farklı sesler oluyor. Sağlanırsa Kadıköy'den çıkış olmayacak."

"Futboldaki kötü gidişatımızı bilerek saldırı gerçekleştiren, bazı medyalarla organize çalışanların bir hedefi var: Fenerbahçe üzerinde kontrol sahibi olmak. Beni ve yönetimi bezdirmek. Biz en kötü günde elimizi taşın altına koyduk. Fenerbahçe için gerekirse elimizi kayanın altına da koymaya hazırız. Bizim yolumuz çok uzun. Buraya 3-5 gün için gelmedik. Camiamızın arkamızda olduğu sürece, kimler ne planlar yaparsa yapsın biz buradayız."

"Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında sonuçlara etki bazı hakem kararlarına maruz kaldık. VAR da görülmesine rağmen verilmeyen kararlar var. Ama biz kimseye düdük astırmak, ya da federasyona baskı yapmak gibi bir niyetimiz yok. Son 3 maçta yaşadıklarımız ileriye dönük olarak bizi endişelendirmektedir. Bilhassa sarı kart sınırında olan oyuncularımızın aldığı kartlar... İnşallah ben paranoya yapıyorumdur."

"Fenerbahçe'nin mali özgürlüğü konusunda ilerleme sağlamalıyız. Bu bir davadır, Kurtuluş Savaşı'dır. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Ciddi fonlar yaratmalıyız."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Terim kararını verdi! UEFA listesine eklenecek 3 isim şöyle

Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!

Cenk Tosun ve Babel sahada! Premier Lig'den iddaa tüyoları...

Ali Koç: Kadıköy'den çıkış olmayacak!