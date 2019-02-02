Ali Koç: 'Kadıköy'den çıkış olmayacak!'

Başkan Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz buraya enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Buraya Fenerbahçe'yi hak ettiği yapıya ulaştırmak ve umutlu bir gelecek için bu göreve geldik. Bu, uzun bir yol. Bu yoldaki en büyük gücümüz camiamızın desteğidir. Takımımız söylendiği kadar kötü bir takım değil. İlk 17-18 hafta yaşadıklarımız olağan dışı şeylerdi. Umuyorum bu durumdan hızlıca çıkacağız. Bu takım artık rakiplerine psikolojik üstünlük kuracaktır. Ersun hocamızın istekleri doğrultusunda, takımımıza 5 yeni transfer yaptık. Bir takviye de santrfor bölgesine yapmak istedik ama gerçekleştiremedik."

"Önümüzdeki dönemde getirilmesi beklenen yabancı sınırını da göz önünde bulundurarak yerli oyunculara yöneldik Hocamız santrfora transfer istedi ama yapamadık. Sezon sonu yaparız. Bizim gönlümüzde Anadolu'da iki şehir vardır. Biri Sivas, biri Rize. Bu nedenle Aatıf'ı çok teklif olmasına karşın Çaykur Rizespor'a kiraladık."

"2 maç bizim için 3 puanın ötesinde. Psikolojik bir eşiği atlattık. Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş maçlarından da toplamda 9 puan elde etmek istiyoruz. Ersun hocayla birlikte bu takım ileride şampiyonluğun en büyük adaylarından olacaktır. UEFA listesinde olmayan oyuncular var. Hocamızın seçimi zor bir seçimdi. Tüm yeni takviyeleri listeye alamadık. Hocamız listeyi açıklayacaktır. Birkaç takviye ile birlikte Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Bu sezon attığımız tohumların meyvesini alacağız."

En Çok Oynanan Bahis 130 Juventus - Parma 3 MS1 1,05 8861 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 130 Juventus - Parma 3 11,05 %98,52 X6,00 %0,37 212,00 %1,11

"Bizim en büyük umudumuz her zaman taraftarımız olmuştur. İçinde bulunduğumuz duruma rağmen taraftarımız sanki şampiyonluk maçına çıkıyormuşuz gibi bizi destekliyor. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlara iyi ki varsınız diyorum. Tribünde senkronize olmak lazım, farklı sesler oluyor. Sağlanırsa Kadıköy'den çıkış olmayacak."

"Futboldaki kötü gidişatımızı bilerek saldırı gerçekleştiren, bazı medyalarla organize çalışanların bir hedefi var: Fenerbahçe üzerinde kontrol sahibi olmak. Beni ve yönetimi bezdirmek. Biz en kötü günde elimizi taşın altına koyduk. Fenerbahçe için gerekirse elimizi kayanın altına da koymaya hazırız. Bizim yolumuz çok uzun. Buraya 3-5 gün için gelmedik. Camiamızın arkamızda olduğu sürece, kimler ne planlar yaparsa yapsın biz buradayız."

"Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında sonuçlara etki bazı hakem kararlarına maruz kaldık. VAR da görülmesine rağmen verilmeyen kararlar var. Ama biz kimseye düdük astırmak, ya da federasyona baskı yapmak gibi bir niyetimiz yok. Son 3 maçta yaşadıklarımız ileriye dönük olarak bizi endişelendirmektedir. Bilhassa sarı kart sınırında olan oyuncularımızın aldığı kartlar... İnşallah ben paranoya yapıyorumdur."

"Fenerbahçe'nin mali özgürlüğü konusunda ilerleme sağlamalıyız. Bu bir davadır, Kurtuluş Savaşı'dır. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Ciddi fonlar yaratmalıyız."

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