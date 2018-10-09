Ali Koç inandığı gibi devam etmeli

Hikmet Karaman: Büyük takım çalıştıran hocalar kapasitelerini bir şekilde göstermeli. Ya bir yol bulursun ya bir yol yaparsın.

Mehmet Arslan: ‘Şapkadan çıkaracak hayvan kalmadı’ demek, ‘galibiyet benim’ demek. O zaman yenilgiler de sizin olmalı.

Uğur Vardan: F.Bahçe’de olası bir Cocu’yla yolları ayırma operasyonunda Kocaman seçeneği ortadan kaldırıldı.

Uğur Meleke: Antalya’da 85’inci dakikadan sonrası Terim sihiri. Peki 85’e kadarki amaçsız oyunu ne yapacağız?

1- F.Bahçe’de Volkan, Aatıf, Dirar’ın kadro dışı bırakılması ve 3 antrenörün gönderilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

2- Başakşehir maçındaki iyi oyuna rağmen taraftar F.Bahçe’yi protesto etti. Koç’un yerinde olsanız ne yaparsınız?

3- G.Saray, stoperleri forvet oynatarak Antalya’da 3 puan aldı. Peki devre arasına kadar böyle gider mi?

4- Beşiktaş, Konya’da en büyük baskıyı 2-1’den sonra yedi. Güneş’ten ezber bozucu bir hareket bekledim ama olmadı...

5- Terim, Güneş ve Denizli’nin olduğu bir lig yaşıyoruz. Sürpriz şampiyonluk, Denizli’li Paşa’dan gelir mi?

6- VAR arızalandı, Başakşehir’in golü gitti. Beşiktaş ve G.Saray maçlarında VAR dikkate alınmadı. Aynı tas aynı hamam mı?

HiKMET KARAMAN: YA BiR YOL BULURSUN YA BiR YOL YAPARSIN

1- a-) Kadro dışı bırakma kararlarının kamuoyunda tartışılması doğal. Takımın ligdeki performansı ve sıralaması yukarlarda olsaydı belki de bu sorular sorulmayacaktı.

b-) Aykut Kocaman döneminden kalan yardımcıların aslında devam etmemeleri gerekiyordu. Mourinho’nun bile tartışıldığı, Pogba ile aralarındaki her türlü diyaloğun, beden dili ve duruşlarının TV ve gazetelerde her gün manşet olduğu bir dönemde bu gibi eleştirileri doğal karşılamak gerekir.

c-) Başakşehir maçında takım halinde mücadele eden, birbirleri ile yardımlaşan bir F.Bahçe gördük. Demek ki alınan kararlar, takıma bir çekidüzen verilmesini sağlamış. Fakat bir gerçek var ki; F.Bahçe’nin kadro yapısı tartışılır. Örneğin Frey ve Reyes yeterli performansı sergileyemiyorlar. Belki Cocu’nun ve oyuncuların zamana ihtiyacı olabilir. Ama büyük takım çalıştıran teknik adamlar, kapasitelerini bir şekilde göstermek zorundalar. Ya bir yol bulursun ya bir yol yaparsın. Örneğin Fatih Terim geçen sene Alanya maçında kazanmak için formatta birçok değişiklik yaparak kaybedeceği veya berabere bitireceği bir maçı kazandı. Bu sene de Antalya maçında Donk’u santrfora sürerek hem bir yol yaptı, hem bir yol buldu! Teknik adam olarak bir özellik ortaya koydu. Kaybedebilirdi de! Mesele; eldeki imkanları en iyi şekilde kullanabilmek.

BAŞARI YA DA BAŞARISIZLIK BiR TEK KiŞiYE MAL EDiLEMEZ

2- BU soruya bir teknik adam olarak benim cevap vermem doğru değil. Zaman zaman teknik adamlar da oyuncuları ile ilgili problemler yaşıyor, sonuçlarla ilgili problemler yaşıyor. Sayın Ali Koç’un yanındaki futbol danışmanlarının çok deneyimli tecrübeli kişilerden oluşması gerekir. Başarı ancak başarısızlıklarda başkan, yönetim kurulu ve sportif direktörün ‘alınan bu sonuçlarda hepimiz pay sahibiyiz’ demesiyle gerçekleşir. Fenerbahçe bunu yapmalı.

G.SARAY, TERiM FAKTÖRÜYLE SAĞLIKLI BiR ŞEKiLDE GiDER

3- GALATASARAY, Antalyaspor’u zor yendi fakat Lokomotiv Moskova ve Porto maçlarında oynadığı futbol takdir aldı. Fatih Terim ve teknik ekibi faktörüyle Galatasaray, kadrosu eksik olmasına rağmen devre arasına kadar sağlıklı bir şekilde gider.

O DAKİKADA STOPER Mi YOKSA ORTA SAHA MI ALINMALIYDI?

4- BEŞİKTAŞ 10 kişi kaldıktan sonra Konya daha iyi oynayacağına rahat oynadı. Şenol hocanın Oğuzhan ve Lens’i oyuna alması skoru tersine çevirdi. Oyunun uzatma bölümünde eksik oynayan bir takımın, skor lehine iken stoper veya bir orta saha sokması mı doğru, tartışılır.

FiKSTÜR KASIMPAŞA LEHiNE

5- MUSTAFA hocam devre arasına kadar yukarıdaki yarıştan kopmazsa yapılacak 2-3 transfer ile ligde üst sıralarda söz sahibi olur. Çünkü fikstür Kasımpaşa lehine dönüyor.

VAR, TARTIŞILAN BiR SiSTEM OLDU

6- VAR sistemi Dünya Kupası’nı izlerken oldukça faydalı olabileceğini gösterdi. Türkiye’de tartışılan bir sistem haline geldi. VAR sistemi hakem hatalarını mı düzeltecek yoksa hakemlerin görmedikleri yerde mi devreye girecek? Yoksa toplumun kafasındaki soru işaretlerini mi çoğaltacak?

HAFTANIN ENLERi:

Haftanın olayı: Yeni Malatyaspor-Sivasspor maçının 4-4 berabere bitmesi.

Haftanın takımı: TRABZON VE GALATASARAY

Haftanın hocası: FATiH TERiM

Haftanın futbolcusu: VEYSEL SARI

Haftanın hakemi: Yok

UĞUR MELEKE: YENi FENERBAHÇE’DE VOLKAN’A YER YOKTU

1- AATIF ve Dirar’ın kadro harici bırakılmalarına şaşırmadım, hatta bekliyordum. Ferguson, “Bir takıma 1 Brezilyalı faydalı, 2 Brezilyalı çok fazla” der. Bence de “Bir takıma 1, bilemediniz 2 Kuzey Afrikalı iyi, 3-4’ü çok fazla.” Dünyanın her yerinde performanslarını izliyoruz, günlük katkıları çok değişken. Galatasaray’daki Belhanda-Feghouli örneğinde olduğu gibi. Volkan meselesi bambaşka bir konu. Harun transferi erken yapılsa bence Volkan’ın kontratı da uzatılmayacaktı. Başkanın ‘yeni Fenerbahçe projesi’nde yeri yoktu Volkan’ın...

COCU BUGÜNE DEK KiMSEYi KENDiSiNE iNANDIRAMADI

2- futbol ciddi bir iş. Bir kulüp yönetmek, yüzlerce parametreyi bir arada düşünmeniz gereken çok komplike bir mesele. Eğer ben başkansam ve seçtiğim antrenörün kulübün 5 yıllık projesinde anahtar rol oynayacağını düşünüyorsam, 7 milyar insan aksini düşünse bile hocanın arkasında dururum. Burada Koç’un karar vermesi gereken konu bu: Cocu, F.Bahçe’nin 5 yıllık planı için doğru isim mi? Eğer Cocu’ya inanıyorsa, bir sezonu feda eder gerekirse. Ama benim gözlemlediğim kadarıyla Cocu, Koç’u da, futbolcuları da, sporseveri de 5 yıl için ikna eden bir veri koyamadı ortaya.

85’E KADAR OYNANAN AMAÇSIZ OYUNU NE YAPACAĞIZ PEKi?

3- MAÇTA 85’inci dakikadan sonrası Terim sihiri gerçekten. Peki 85’e kadar oynanan amaçsız oyunu ne yapacağız, yok mu sayacağız? İleri üçlünün üçü de koşucuyken, 35 orta yapılmasını görmezden mi gelelim? Galatasaray’ın 10-15 paslık seriler yakalayamamasını, merkezde Belhanda ve N’diaye’nin yetersizliğini yok mu sayalım? Devre arasına kadar şu Belhanda’nın gamsızlığını çekmek yerine Atalay Babacan dakika alsa bir sporsever olarak ben daha mutlu olurum doğrusu.

GÜNEŞ’iN YAPMASI GEREKEN EN DOĞRU HAMLE TOLGAY’DI

4- O dakikaları izlerken benim de hissettiğim oydu. Zira Şenol hocanın önünde iki yol vardı: Ya Konya baskısını kabul edecek ve sahadaki stoper sayısını artırarak bunu savuşturmaya çalışacaktı. Ki Güneş bunu seçip, Roco’yu soktu... Ya da o baskıyı kabullenmeyecek ve top oynayarak zamanı eritmeye çalışacaktı. Ki o durumda da doğru hamle Tolgay’dı. Siz Konya’da 10 kişiyle bile baskıyı kabul etmediğinizde büyük takım oluyorsunuz işte. Beşiktaş’ı Devler Ligi’nde namağlup gruptan çıkaran duygu da buydu zaten.

SON YILLARIN EN DENGELi SEZONU

5- SON yılların en dengeli sezonu bu. O yüzden Başakşehir’i de, Kasımpaşa’yı da, şampiyonluk hayali kuran her kim varsa onları da iştahlandırması gerekir bu durumun. Denizli de bunun hayalini kuruyor. Kurmalı da kesinlikle.

VAR’DAKi SORUN; KIDEM FARKI

6- MESLEĞİ yeni bırakmış üst düzey hakemleri hiçbir fonksiyonu kalmamış gözlemcilik pozisyonunda değerlendirmek yerine, VAR masasında kullanmalı. Antalya-G.Saray maçında orta hakem Cüneyt Çakır, VAR masasında Mete Kalkavan var. VAR’daki hakem, sahadakinden kıdem olarak çok aşağıda olunca bence bir koordinasyon arızası ihtimali doğuyor.

HAFTANIN ENLERi:

Haftanın olayı: Türk takımlarının, Avrupa Ligi maçlarına rotasyonlu kadro saçmalığıyla çıkması.

Haftanın takımı: TRABZONSPOR

Haftanın hocası: FATİH TERİM

Haftanın futbolcusu: TREZEGUET

Haftanın hakemi: HALİL UMUT MELER

GÜNEŞ NEDEN KiMSEYi PARLATAMADI?

Şenol Güneş her sezon birkaç oyuncu parlatırdı. Bu sezon neden böyle bir parlama yok? Ayrıca Konya’da yedikleri ikinci golde arka direk dibinde bir tane Beşiktaşlı yoktu. Beşiktaş böyle gol yer mi?

MEHMET ARSLAN: KADRO DIŞI KARARININ CEVABI KOÇ’UN SÖZLERiNDE SAKLI

1- KEŞKE Futbol Konseyi’ni bugün yerine yarın yapmış olsaydık; başkan Ali Koç’un açıklamalarıyla bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olacaktık. Ama kadro dışı bırakma ve göreve son verme açıklamalarından birkaç gün önce resmi siteden yapılan Fenerbahçe yönetiminin yaptığı açıklamayı hatırlayın: “Değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız.” Pazar günü başkan Ali Koç, Volkan Demirel’i bu açıklamanın dışında tuttu. Sanıyorum yanıt burada saklı.

FENERBAHÇE’DEKi DEĞiŞiMiN SANCISIZ OLMASI iMKÂNSIZDI

2- NE yazık ki Ali Koç ile Fenerbahçe taraftarı arasında olması gereken mesafe Rize’deki Çaykur Rizespor maçında aşıldı. Bundan dolayı pazar günkü Başakşehir maçında taraftar hiç hakkı olmadığı halde, “Ali Koç takımı buraya getir” diye bağırdı. Kadro dışı olaylarını bir kenara bırakalım.

a-) Ali Koç kararlılıkla devam etmeli. Hiç taviz vermeden ve inandığı yolda.

b-) Bu camia onu düşüncelerini ve vizyonunu hayata geçirsin diye seçti. Çoğunluğun kararına uysun diye değil.

c-) İnandığını yaptığı sürece başarılı olacağına da yürekten inanıyorum. Ben de bu takımın doğru futbola çağdaş futbola ulaşacağına inanıyorum.

d-) Başkalarının düşüncelerini hayata geçirip kazanacağına, kendi vizyonumla kaybetmeyi tercih ederim.

e-) Fenerbahçe taraftarı değişimin sancısız, dertsiz, tasasız olacağını mı sanıyordu. Ali Koç ve takım nasıl üzülüyorsa onlar da üzülecek.

f-) Fenerbahçe mesafe katediyor. Ben bunu görüyorum. Ve daha da edecek.

SADECE GALiBiYETLER DEĞiL YENiLGiLER DE SiZiN OLMALI

3- “ŞAPKADAN çıkaracak hayvan kalmadı” demek, “Bu galibiyet benim” demek. O zaman tüm yenilgiler de sizin olmalı. Sezon başından beri söylüyoruz; bu sene teknik adamların senesi gibi. Tıpkı Antalya’da olduğu gibi, Fatih Terim’in aklına ihtiyacı olacak Galatasaray’ın. 8 maç idare eden takım 7 maç daha idare edebilir. Sadece Galatasaray değil tüm takımlar aynı sıkıntıda.

BEŞİKTAŞ’IN YEDİĞİ 2. GOLÜN BİR AÇIKLAMASI YOK

4- 10 kişi kalmış bir takım 1-0 geriden 2-1 yakalayacak ve hâlâ bir hamle bekleyeceğiz teknik adamdan. Bu eleştiri doğru değil. Ama doğru eleştiri şu;

a-) Beşiktaş ligin en kaliteli takımına sahip. Daha çok puan toplamalıydı.

b-)Şenol Güneş her sezon birkaç oyuncu parlatırdı. Bu sezon neden böyle bir parlama yok?

c-) Yedikleri 2. golde arka direk dibinde bir Beşiktaşlı yok. Beşiktaş böyle gol yer mi?

MUSTAFA DENiZLi VARSA ORADA BiR iDDiA VARDIR

5- MUSTAFA Denizli gibi bir hocaya bu ligin ihtiyacı vardı. Bu soruyu kısaca yanıtlayacağım; Mustafa Denizli varsa orada bir iddia vardır.

BAŞAKŞEHiR MAÇINDA YAŞANANLAR TAM BiR SKANDAL

6- BAYILIYORUM çifte standartlarmıza. Takımınızın aleyhine bir kararı değerlendiremedi mi hakemler; “Bırakın bu işleri...” Aksi olursa “Vay hakemler.” Üstelik bu çifte standartı hayata geçiren bizzat teknik adamlar. Neyse... Başakşehir maçında yaşananlar tam anlamıyla bir skandal. Sayılmayan golden önce ofsayt olmadığını görmek için VAR’a ne gerek var! Aslında bunlar ‘Biz bu işi yapamadık’ demenin dik alası. Diğer pozisyonlar için ise hakemler mutlaka dinlendirilmeli. Yaptıkları ciddi bir hata. Üstelik göz göre göre.

HAFTANIN ENLERi:

Haftanın olayLARı: Yeni Malatya-Sivas maçının 4-4 bitmesi, Terim’in Donk ve Maicon’u forvet oynatması ve Denizli’nin lige dönmesi.

Haftanın takımı: TRABZONSPOR

Haftanın hocası: MUSTAFA DENİZLİ

Haftanın futbolcusu: TREZEGUET

Haftanın hakemi: HALİS ÖZKAHYA

UĞUR VARDAN: FENERBAHÇE’DEKi GÜÇ DENGELERi DEĞiŞTi

1- MANTIK, olası bir Cocu’yla yolları ayırma operasyonunda Kocaman seçeneğinin ortadan kaldırıldığını söylüyor. Volkan meselesinde de takımdaki güç dengelerinin yeniden belirlendiğini ve önemli bir odağın sistem dışı bırakıldığını...

BEN OLSAM iLK YARININ BiTMESiNi BEKLERDiM

2- BU süreçte gidişatı eldeki teknik kadronun kaderini belirler.

Bu arada seçenekleri de bu sezonu belli ölçülerde kurtarma ve aynı zamanda geleceği inşa etme kriterlerine en çok uyan isimler etrafında belirlerdim... Bu 8 haftalık dönemde çekilen acılar hiç değilse bir şeye değsin. Ben olsam en azından ilk yarının bitmesini bekler, ona göre gardımı alırdım... Başkan yeni, teknik heyet yeni, takım yeni... Sabretmek elzem. Hele ki Aziz Yıldırım’ın ilk 3 senesini hatırlarsanız...

SAĞLAM DA ÖMER ERDOĞAN’LA BURSA’YI ŞAMPiYON YAPMIŞTI

3- GÖRÜNEN o ki sahasındaki maçları banko kazanırken deplasmanlarda da stoperleri forvete sürme formülünü daha istikrarlı ve becerisi yüksek bir hale dönüştürerek... Ertuğrul Sağlam da geçmişte benzeri bir formülle (onun kozu Ömer Erdoğan’dı) Bursaspor’u şampiyon yapmıştı.

GÜNEŞ’TEN, BABEL DIŞINDA ‘ÖZEL DOKUNUŞ’ GÖRMEDiK

4- ŞENOL Güneş takımı sahaya kendince doğru 11’le sahaya çıkarıyor, sonrasında da yine kendince doğru değişikliklere gidiyor. Bu sistemde risk ya da ezber bozucu bir hamle yok. Beşiktaş’taki futbolcuların kapasitesi ve kalitesi genelde bu anlayışın karşılık bulmasını sağladı ama zaman zaman rutinin dışına taşan ‘özel’ dokunuşlar gerekiyor. Ama bunları, Ryan Babel’i en uca atmanın dışında Şenol Güneş’ten pek göremedik...

DENiZLi’NiN iDDiASI NORMAL AMA TAKIM YETERLi Mi?

5- MUSTAFA Denizli’nin iddialı konuşması normal ama takımın kapasitesi ve nefesi bu yarışın sürdürülmesine yeter mi, orası tartışmalı tabii. Eğer ilk yarı sonunda zirve etrafındaki pozisyon korunulursa, devre arası transfer pansumanına gidilebilir.

VAR’LI SiSTEM HER HALÜKÂRDA YOKLUSUNDAN DAHA iYi

6- KiM Bilir bize gerekli olan şey, belki de bir sonraki aşama, yani hakemlerin üst düzey teknolojilerle donatılmış ‘robot’lar olmasıdır. Şaka bir yana biraz daha sabırdan yanayım, ‘VAR’lı sistem, yoklusundan her halükarda daha iyi.