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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: Adem KABAYEL
01.06.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Ali Koç ile Hasan Kartal bir araya geldi

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Ali Koç ile Hasan Kartal bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimleri için Ankara'da buluşan kulüp başkanları, seçimden önce sohbet ettiler.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal bir süre sohbet etti. Konuşmaya Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de katıldı.

Sarı-lacivertlilerin bir süredir Vedat Muriç ile ilgilendiği biliniyor. Aatıf transferinde Rizespor'a kolaylık sağlayan Fenerbahçe, Karadeniz temsilcisi ile iyi ilişkiler geliştirmişti.  

Kartal: "Muric'in çok talibi var ama hocamız da kalmasını istiyor"

Başkan Kartal, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Vedat Muric'in takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine Kartal, şu ifadeleri kullandı: 

"Muric'in çok talibi var ama hocamız da kalmasını istiyor. Çok ahlaklı ve düzgün bir oyuncu. Kendisinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Bize de Türk kulüplerinden resmi bir teklif gelmiş değil. Sadece Fransa'nın Toulouse takımından bir teklif geldi. Onun için neticeyi tam göremiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir girişimi var ama tam böyle masaya oturup, pazarlık aşamasına gelip, hani 'Buradan döndük, buradan dönmedik.' diyecek şeyim yok." 

Vedat Muric'in hem İstanbul kulüplerinde hem de Avrupa'da başarılı olacağına inandığını belirten Kartal, "Başarılı olmak için uğraşan bir oyuncu. Mücadeleci biri. Bana göre her yerde başarılı olur. Kulüp yönetiminde ve teknik kadroda bir sıkıntı olursa o çocuk başarılı olamayabilir." şeklinde konuştu. 

Yeni teknik direktörleri İsmail Kartal'ın yeni sezon için çalışmalara başladığını ifade eden Kartal, şunları kaydetti: 

"Şimdi yeni bir hocamız var. Mevcut ve kiralık olan oyuncularla hocamız görüşmelere başladı. İsmail Kartal zaten Rizeli. Şimdi normal bir takımda çalışmasıyla Rize'de çalışmasının daha farklı olacağından son derece eminim. Rize'nin çocuğu neticede. Hem taraftar olsun hem halk olsun hepimizde anında bir kabullenme oldu. Rize yeni sezona Kartal ile çok güzel devam edecek diye düşünüyorum." 

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Ali Koç ile Hasan Kartal bir araya geldi

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