Ali Koç Hürriyet'te! İşte açıklamalarından öne çıkanlar...
2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Ali Koç, Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Spor yazarı, editör ve muhabirlerin sorularını cevaplayan Koç, projelerini paylaşıyor...
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret etti. Koç, ilk olarak TFF Başkanı ve Demirören Medya Holding Başkanvekili Yıldırım Demirören ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ile bir araya geldi. İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal Ali Koç’a bir plaket verdi. Koç daha sonra spor camiasının önde gelen isimlerinin sorularını yanıtlamak üzere spor yazarları, editör ve muhabirlerle buluştu...
İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar...
"Fenerbahçe’nin sporcu fabrikası olması lazım… Camianın tekrar kenetlenmesi gerekiyor. Ayrıca camialar arası yapıcı bir rekabet ortamı da gerekli… Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağlanabileceğini düşünüyorum.
İçinde bulunduğumuz çirkin ortam değişmeli…Bana göre burada en az sorumlu olan taraftardır. Siz bu ortamı sunduğunuz takdirde durum böyle olur.
Obradovic’le daha çok sayıda başarı gelecektir. Ona sahip olduğumuz için inanılmaz şanslıyız. Moral düşüklüğü yaşadığım zaman taraftarın yaptıklarına bakıp moral buluyorum.
Kazansam da kaybetsem de kazanacağım. Fenerbahçe camiası olarak, ‘Ben’i, ‘Biz’e çevirebilirsek çok büyük başarılar ve işler yapacağımıza inanıyorum."