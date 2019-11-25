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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
25.11.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Ali Koç: Hiç iyi değilim!

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Ali Koç: Hiç iyi değilim!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koc, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını yine tribünden büyük bir heyecan içinde izledi.

Süper Lig'in 12. haftasında Malatya deplasmanına galibiyet parolasıyla giden sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak, iki puan kaybetti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yine karşılaşmayı tribünde ayaktan ve büyük heyacan içiresinde izlerken, karşılaşmanın 0-0 sona ermesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Başkan Ali Koç, röportaj talebini geri çevirdi. Başkan "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.

Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2’sini kaçırdı
Emre Belözoğlu son 4 penaltının 2’sini kaçırdı

Ali Koç: Hiç iyi değilim

"Memnun değiliz" - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından konuştu...

"Fenerbahçe galibiyetle mutlu olur"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 12. haftasında golsüz berabere kaldıkları BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Bu sene ligin enteresan geçeceğini düşünüyorum. Bizde özellikle gol performansımızı artırıp, bir an önce diğer gol pozisyonundaki oyuncularımızı devreye sokup, bu yarışta yine yüksek performans sergilemek istiyoruz" dedi.
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