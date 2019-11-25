Ali Koç: Hiç iyi değilim!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koc, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını yine tribünden büyük bir heyecan içinde izledi.
Süper Lig'in 12. haftasında Malatya deplasmanına galibiyet parolasıyla giden sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun penaltı kaçırdığı maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak, iki puan kaybetti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yine karşılaşmayı tribünde ayaktan ve büyük heyacan içiresinde izlerken, karşılaşmanın 0-0 sona ermesiyle büyük üzüntü yaşadı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Başkan Ali Koç, röportaj talebini geri çevirdi. Başkan "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.
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