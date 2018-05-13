Ali Koç: Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılmaz

Ali Koç'un açıklamasının satırbaşları şu şekilde:

Ben bu yola çıkarken sizlere inandım. 2012'de Yönetim Kurulu'ndan ayrıldıktan sonra, büyük bir sevgi ve inançla karşılaştım. Bu nedenle elimi taşın altına koymak istedim.

2015 yılında Başkanımız beni aday olarak işaret etti. Ben de o zaman gurur duymuştum ama zaman içinde bu söylemin samimiyetini sorgulamadım değil. Herhalde benim bu topa girmeyeceğimi düşündü.

Çünkü ben bu topa girince, bambaşka iddialarla karşılaştım. Biz 'sevgi eylem gerektirir' dedik. Bu yola girerken de neler olabileceğini tahlil ederek girdik. Allah utandırmasın."

Görüyorum ki önümüzdeki birkaç hafta çetin geçecek. Sağlık olsun. Bir kere adaylığımı erken çekmemin nedenlerinden birisi, camia ve finansal olarak gidişattır. Bu gelişmeler benim için süreci hızlandırdı

Fenerbahçemiz'in içindeki durum bize göre hak etmediği bir durum. Yanlışların neticesinde olan bir durum. İkincisi, camiamızın taraftarı ile olan aidiyet duygusunun zayıfladığını gördük. Tribünlerdeki durum bunu gösteriyor. Son 2 senedir iç sahada hep puan kaybediyoruz"

Dolayısıyla beklediğimizden daha erken yola çıktık. Üzülüyorum. Tribünlerdeki boşluğu da bana mal ediyorlar. Ben aday oldum diye olmuş. E geçen sene? Dolayısıyla mantıkla izah edilemeyen bu söylemler, bakalım nereye kadar gidecek...

Umarım Fenerbahçemizi birlikte layık olduğu yere getiririz. Ancak hep beraber yapabiliriz. Çabalayacağız, uğraşacağız. Bu potansiyel hepimizde var. Ben de bu potansiyeli harekete geçirebilmek için bu kutsal göreve aday oldum.

Yapmak istediklerim çok basit. Bazen küçümseniyoruz 'projeleri yok, beceremez' deniyor. Bizim yapmak istediklerimiz çok basit. Fenerbahçe bir Spor Kulübü'dür. Sporun ruhunu yansıtan bir Spor Kulübü olmalıdır. Örnek olmalıdır.

SABIR GEREKİYOR

Fenerbahçe Türk Sporu'nun kıstası, itici gücü olmalı. Oyunun kurallarını koyan, değiştiren, sadece kendi hedefleri doğrultusunda değil; Türkiye'nin futbolunu düzeltecek seviyede olmalıdır.

Teknoloji bize çok büyük imkanlar sunuyor. Fenerium'un bu imkanlardan faydalanması gerekiyor. Çok daha dinamik bir model üzerinde çalışıyoruz. Bir sene evvel adaylığımı açıkladım ama 6 ay neler yapabiliriz diye çalıştık. Bir diğer konu ise kulübümüze üye olmanız.

Borç yükünün, maliyetinin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Bir örnekleme yapacağım; İki adayınız var, ikisi de mali konularda apayrı uçlarda. Biri 'sürdürülemez' diyor, diğeri 'sıkıntı yok, elimizdeki araziler borcumuzu karşılar' diyor."

Ben de araziler derken; Stad, Samandıra tesisleri falan söylemiyorum. Diğer arazilerden bahsediyorum. Madem bu araziler borçları karşılıyor, o zaman satıp borçlarımızdan kurtuluruz."

Her sene teknik direktör değiştirmekle başarıya ulaşılamaz. Scouting konusu çok önemli. Geri dönüşü en yüksek yatırım bu. Yarattığı ekonomik değer yüksek. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Bu şekilde futbolcuları kulübe çok daha etkin kazandırabiliriz.

"HERKES HERKESİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRSÜN"

Forma sattıracak, sportif başarı sağlayacak, şampiyonluğa katkı sağlayacak doğru sistemi kurup sabretmek gerekiyor. Çok modeller inceledik. Seçildiğimiz takdirde nasıl bir yapı ile çalışacağımızı belirledik. Almanya, Türk Kulüpleri için bir maden."

Biz yönetim kurulumuzun kim olacağı konusuna pek girmiyoruz. Diğer kulüplerin yönetim kurulu isimlerini sorsanız kimse bilmez. Açıklamamızın iki sebebi var. büyük isimler olacak, tabi ki kuvvetli olacak. Ama futbol endüstrisi değişkendir."

Giuliano ve Janssen'in transferleri UEFA kadroları verildikten sonra gerçekleştiği için o sene FFP'ye yansımadı. Bu sene yansıyacak. Bu bize biraz sıkıntı yaşatabilir. Sadece Janssen'in 10 aylık kiralama bedeli için 5 milyon euro ödendi.

Aziz Yıldırım'ın, bugün basında da yayılan hakkımdaki açıklamaları çok iyi oldu. Kapalı kapılar ardında bölücülükle suçlayıp, medya önünde iyi Fenerbahçeli diyorlardı. Herkes, herkesin gerçek yüzünü görsün.

"AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI ONUN SÖYLEMİ DEĞİL"

Aziz Yıldırım'ı tanıyan biri olarak söylüyorum. Bugün yaptığı açıklamalar onun ağzından çıkmamış belli ki. Onun söylemi değil. Kimlerin söylemi olduğunu tahmin ediyorum.

Alex'in yeri kim ne derse desin gönlümüzdeki yeri başkadır. Alex'in de yanlışları oldu ama ayrılış şekli böyle olmamalıydı. Efsanelerimizden Alex'i, umarım ilerde Fenerbahçe'de resmi görevlerde görürüz."

OBRADOVIC GİBİ HOCA YOK



Futbolda Obradovic gibi takımı teslim etmek istediğiniz bir teknik direktör var mı? Ali Koç: "Şampiyonluk şansımız belki mucizelere kalmış olsa da halen şansımız var. Onun için bu konuya şimdi girmeyeceğim ama futbolda Obradovic gibi bir hoca bence yok."