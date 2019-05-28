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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.05.2019 - 23:43, Son Güncelleme:

Ali Koç: "Hepimiz için çok acı bir gün"

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Ali Koç: "Hepimiz için çok acı bir gün"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımı teknik direktörü Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı, vefat eden kulübün eski başkanlarından Metin Aşık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Ersun Yanal ve Volkan Ballı, vefat haberiyle camiayı derinden üzen eski başkanlardan Metin Aşık'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunun Ali Koç, kulübe her anlamda hizmet etmiş bir büyüğü kaybetmenin acısı içinde olduklarını dile getirdi.
"Fenerbahçe camiasının başı sağ olsun." diyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

"1989-1993 yılları arasında başkanlığımızı yapan, 103 gollük rekor sezonda futbol şube sorumlusu olan, camiamızın büyüğü Sayın Metin Aşık'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Öncelikle ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu sıkıntılı günlerde kuvvet dilemek istiyorum. Allah'ın takdiri demekten başka yapacak bir şey yok. Çok beklenmedik bir şekilde gelişmiş. Çok detay vermek istemiyorum. Ailenin özelidir, isterlerse onlar açıklarlar. Ancak hepimiz için çok acı bir gün. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüz. Kulübümüze de yıllarca her anlamda, maddi ve manevi hizmet etmiş bir büyüğümüzü kaybetmenin acısı içindeyiz."

Metin Aşık'ın cenaze töreniyle de ilgili bilgi veren Koç, "Cenaze namazı, 30 Mayıs Perşembe günü ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde olacak. Ardından da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Öncesinde Dereağzı Tesisleri'mizde kendisinin de isminin verildiği kamp binasının olduğu yerde bir törenimiz olacak. Oradan da hep beraber camiye geçeceğiz. Son görevimizi yerine getireceğiz. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

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