Ali Koç, Göksel Gümüşdağ ile görüşecek | Transfer haberleri
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile transfer için bir araya gelecek.
Transferde Murat Sağlam'ın ardından Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe 3. bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler Başakşehir'in milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in transferi için hareket geçti.
31 yaşındaki ön libero için başkan Ali Koç, Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceği öğrenildi.
Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Emre Belözoğlu'yla imza atacak olan Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir'i de transfer ederek Başakşehir'in orta sahada yakaladığı başarıyı sağlamak istiyor.
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