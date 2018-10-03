Ali Koç, cenaze namazına katıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli yönetim kurulu üyelerinden Selahattin Baki'nin halası Belkis Müderris'in cenaze namazına katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belkis Müderris'in Karacaahmet Şakirin Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında, başkan Ali Koç, yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulundugu aktarıldı.
Merhume Belkis Müderris, cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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