Ali Koç canlı yayında Hürriyet'te!
2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Ali Koç, bugün Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret ediyor.
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, bugün Hürriyet Gazetesi’ni ziyaret ederek projelerini anlatacak.
Koç, Hürriyet Spor Servisi’nde spor yazarı, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlayacak. Ali Koç, daha sonra Hürriyet’in konferans salonunda, Hürriyet, CNN Türk, Kanal D çalışanları ve Fenerbahçelilerle bir araya gelecek. Bu buluşma bugün saat 12.00'den itibaren hurriyet.com.tr ve Spor Arena sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
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