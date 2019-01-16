Ali Koç camiaya sesleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Transferlerimizi bile ilk olarak Youtube kanalından açıklayacağız. Fenerbahçeliler Fenerbahçe'nin Youtube kanalına yüklenin. Daha yolun başındayız. Yapacak çok daha şey var bu konu ile ilgili.

Sorulan sorulardan bir tanesi "neden bu kadar ara verdiniz". Aslında çok ara vermedim. Dün akşam yapmak istediğim programı bugün yaptığımız için özür dileriz. Bir göz rahatsızlığından dolayı böyle oldu. 6-7 ayda ne yaptık. Futbolda neler yaşadık, neden bu durumdayız biraz konuşmamız lazım.

Biz göreve geldikten sonra hemen harekete geçtik hem finansal, hem kurum sal hem sportif olarak kulübü daha iyi tanımaya çalıştık. Fenerbahçe çok büyük bir camia, Müthiş dinamiği olan bir yer. Bu yapıyı kavramak, finansal hukuki açıdan ne sıkıntılar olduğunu anlamak şarttı. Dışarıdan bilmek başka bir şey içeriden anlamak daha farklı bir şey.

Hem maddi hem manevi fedakarlıklar yaptık.

DAVAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Hukuki bir konuya girmemiz lazım çünkü çok taze. Şike kumpas davası hakkında konuşmamızda yarar var. Bir kulübümüzün yargıtayda olan dava var. Bir de bize bu kumpası kuranlar hakkında yürütülen dava. Bu davayı her aşamasını, her adımını yakınen takip ediyoruz. Mümkün olduğunda FB TV'den taraftarlarımızı bilgilendiriyoruz. Bizim için daha önemli olan Yargıtay'da bekleyen davamız. Bu süreç çok uzadı. Bu kadar uzamasına gerek var mıydı bilmiyorum. Bu işin bu kadar uzamış olmasına anlam vermekte zorlanıyorum. Bundan fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Hukuka güvenmek durumundayız.

Bize bunu yaşatanlara karşı bu camia dimdik ayakta durdu geçmişte, bundan sonra da duracaktır. Bugün atıp tutmak kolay, o günlerde ayakta durmak hiç kolay değildi. O günlerde yöneticiydim, yaşadıklarımızı bir ben bilirim bir Allah. Fitne, fesat ve iftira ülkemizde bir yaşam tarzı durumuna geldi. Biri yalan söylüyor, doğrusunu ispat edene kadar canınız çıkıyor. Bu haftaki duruşmaları Alper Pirşen bey takip etti. Bu dava Yargıtay'da bozulsa da umursamayın, dediği söyleniyor. Bakın işte yönetimin bu dava umrunda değil algısını yaratmaya çalışıyorlar. Bunu duyunca şaşırmıyorum. Adaylığım süresinde beni FETÖ'cülükle suçladılar. Dava usulden değil esastan bozulursa sıkıntı olur demek istendi.

Mali konularda gemiyi yürütebilmek için, daha fazla borçlanmamak için ilk 7 ayda ciddi bir kaynak yarattık. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmadı, hem Fenerium'da hem kombinelerde bizlere elinden geldiğince destek oldular. Burada başarılı olduğumuz düşünüyorum. Bu çağda bu devirde sosyal medya diye realite var. Burada çok samimi insanlar, samimi görüşlerini belirttikleri gibi, bazıları fitne iftira dolu düşüncelerini yayabiliyorlar.

COCU BARCELONA'YA GİDECEKTİ

Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz ama biz hatalarımızdan dönmeyi bilen insanlarız.

Futbolda işler iyi gitmediği zaman yaptığınız diğer işlerin kıymeti harbiyesi kalmıyor. ÖZetle başarısız olduk demek durumundayız. Bunun röntgenini çekmekte yarar var. Biz burada sürdürülebilir sportif başarıyı hedeflemek için geldik. Geleceği sağlam temeller üzerine oturtulmuş Fenerbahçe için geldik.

Maalesef hocamız kulübün şartlarına uyamadı. Biz onun arkasında durduk. Bir çok kırılma maçımız oldu. Bir çok kırılma olduktan sonra yine onun arkasında durduk. Puan tablosundaki durumumuz kabul edilebilir bir durumda değildi, ülkemizin şartlarına uyamayacağını gördük. 47 yaşındaki Phillip Cocu ilerde büyük bir takımda büyük bir kariyer yapacak. Barcelona başkanı tebrik etti beni ... Biz hoca arayışındayken bizim kısa listemize girmişti, sonra bizim hocamızı seçmiştik dedi. İnanıyorum ki Cocu bizde olmadı ama ileride başarılı olacaktır. Barcelona'da sadece başkan seçmiyor. O seçim komitesinin kararı idi.

Cocu ocak ayının ortasına kadar Türkiye'de kalmak istedi, biz de kalabilirsin dedi. 1 yıllık bir tazminat söz konusuydu. Totalden iyi bir indirim yaptı, el sıkıştık ve ayrıldık. Akabinde acele etmedik, Erwin ile devam etti. Erwin'e de ayrılırken teşekkür plaketi verdik. Çünkü o çok sıkıntılı bir dönemde liderliği, sorumluluğu almayı kabul etti. Maaşında hiçbir değişim olmamasına rağmen sorumluluktan kaçmadı. Adam gibi adam.

Devamı gelecek...