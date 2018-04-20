Ali Koç: Buluşmayı yaptık, konuşmayı iptal ettik
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi - Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Koç:- "Dünkü maçtan sonra bugün yapacağımız buluşmayı yaptık, ama konuşmayı iptal ettik. İnşallah, Allah'ın izniyle 2-3 hafta sonra yeniden geleceğiz o zaman daha kapsamlı olacak"
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç, "Dünkü maçtan sonra bugün yapacağımız buluşmayı yaptık ama konuşmayı iptal ettik." dedi.
Koç, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kültür merkezinde düzenlenen etkinlikte gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Toplantının basına kapalı yapıldığını belirten Koç, "Dünkü maçtan sonra bugün yapacağımız buluşmayı yaptık ama konuşmayı iptal ettik. İnşallah, Allah'ın izniyle 2-3 hafta sonra yeniden geleceğiz o zaman daha kapsamlı olacak. Basına da açık olacak." diye konuştu.
Koç, gazetecilerin komplo iddialarıyla ilgili sorduğu bir soruya ise "Bu konuyla ilgili şu an bir açıklamam yok." yanıtını verdi. Etkinliğe katılan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen de çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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