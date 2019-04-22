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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: DHA
22.04.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de sular durulmuyor!.. Başkan Koç, futbolculara yakındı...

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Fenerbahçe'de sular durulmuyor!.. Başkan Koç, futbolculara yakındı...

Fenerbahçe'de 1-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sular durulmuyor. Dünden bu yana soyunma odasında, yolda ve bugünkü antrenmanda hareketli saatler yaşanıyor. Teknik heyet hiçbir varlık gösteremeyen takımın bu halde olmasının nedenini ararken, futbolcuların gergin olması ve bazılarının birbirini suçlaması dikkatlerden kaçmıyor.

Alınan başarısız sonucun yanı sıra sahadaki etkisiz oyun Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da harekete geçirdi. Bugünkü çalışma sırasında Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek durum değerlendirmesi yapan Koç'un antrenman öncesi teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla görüşme yaptığı belirtildi. Ali Koç, alınan yenilgiden dolayı üzgün olduğunu, bu durumu sarı-lacivertli taraftarlara nasıl anlatacağını bilemediğini söylediği ifade edildi.

Yarın Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından organize edilecek 23 Nisan Şenliği'nde yaşanan kötü sezonu çocuklara nasıl anlatacağını bilemediğini vurgulayan Ali Koç'un, "Aldığımız mağlubiyetlere en çok onlar üzülüyor ve bizim onları üzmeye hakkımız yok. Önümüzdeki 5 haftada oynanacak bütün maçları kazanmanızı istiyorum. En azından sezonu bu şekilde bitirelim. Bu taraftar üzülmeyi hak etmiyor. Sizlerden tek ricam sezonu mümkün olduğunca mutlu bitirip onları daha fazla üzmeyelim" dediği öğrenildi.

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