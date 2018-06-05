Ali Koç bereketi! Sponsorluk için kapıdalar...
Fenerbahçe'ye sponsor yağıyor! Şimdiden 3 firma sarı lacivertlilerin kapısını aşındırıyor.
Fenerbahçe Başkanlığı'na Ali Koç'un seçilmesinin ardından sponsorluk konusu da gündemdeki yerini koruyor. 3 firmanın forma göğüs sponsorluğu için kulübe teklif sunduğu belirtildi.
Bu rakamın daha da artması bekleniyor. Ali Koç ve yönetimi transferler öncesi ciddi sponsorluk gelirleriyle kulübe mali kaynak sağlayarak bütçeyi rahatlatmaya çalışacak. Ciddi sponsorluk anlaşmaları yaparak kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarmak hedefleniyor.
SADECE FORMA DEĞİL
Forma reklamı dışında da bazı firmaların Fenerbahçe ile sporsorluk anlaşması imzalamak istediği de bildirildi. (Takvim)
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