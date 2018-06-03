Ali Koç: Allah doğrunun yanında oldu

Ali Koç'un konuşması şu şekilde:

Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki bu macerada. Acaba bazı şeyler yanlış mı görüyoruz dedik. Bu sevgi, bu inanç bu umut bu güven az insana nasip olacak bir şey. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Hiç aynaya baktığınız zaman kendimizi zorlayacağımız bir ilişkiye girmedik. Bu da sizin sayenizde oldu. Bana dediler ki, kongreler başka sokak başkadır. Ben dedim ki olur mu öyle şey, Fenerbahçe taraftarları kongrenin resmi temsilcileridir dedim. Bu inançla gittiğim her yerde herkes yolcu taraftar hancıdır, ben de bir taraftarım dedim. Bugün çok duygu yüklüyüm ne diyeceğimi tam bilemiyorum. Teşekkür etmeye başlasak sahura kadar burada kalırız. Bu yolda, saygıda sevgide kusur etmemek için, camiaya layık olabilmek için çok titizlikle, itinayla davrandık. Bizim yaşadıklarımıza baktığınızda bu kadar insanla mı yaptılar dersiniz. Biz sizlerle, milyonların sayesinde yaptık.

Burhan Karaçam'a gittim. Bu işte var mısın dedim. Sonuna kadar varım dedi. Semih Özsoy ile biz yönetim kurulundaydık. Oradayken çok haşır neşir değildik, ta ki 3 Temmuz'u yaşayana kadar. Yolda tuzaklar da oldu, üye bilgileri getirenler de oldu. Aba altından sopa göstererek bilgi verenler de oldu. Her adımda yanımda olan Semih Özsoy'a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Kendimize inandık ama her zaman mütevazı davrandık. Burada en büyük teşekkür de aileme. Belki onlar mutfakta değildile ama, benim bangır bangır, dönüşü olmayan yola çıkmam için yanımda oldular. Bugün dediler ki, kaybetseler de üzülme, Allah hayırlısını verir. Verdi. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazandı. HEr beraber kazandık ama esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zorl bir yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorum beklenti yüksek. Bundan sonra da Fenerbahçemiz için ancak hep beraber başarabiliriz. Elimizde sihirli değnek yok, biri gelecek , beyaz sayfa açacak her şey güzel olacak değil. Bayrakları çıkarmaya hazır olun, eski güzel günlere dönmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun.

AZİZ YILDIRIM KULÜBÜN EFSANESİDİR

Aziz Yıldırım olmasaydı burada olmazdım. Sayın Aziz Yıldrım olmasaydı Semih burada olmazdı. bu stat burada olmazdı. Türkiye'deki birçok stat olmazdı. Fitilli biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zamanda Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Başkan Aziz Yıldırım olmasaydı, amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Fenerbahçemiz girdikçe diğer takımlar da girdi. Atletizm, kürek ve diğer sporlarda. Hayatta herkesin artı ve eksileri vardır. Başkanımız kattığı her şey iie efsane başkan olarak anılmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da gösterilmiştir. Çünkü bu süreçte direkt hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Taraftarlarımıza tuzak kuruldu, sahaya inilmesi istenmişti. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem camiamız bu işten çok darbe yemiştik.Hakkımız bize verilene kadar, hak ettiğimiz zarar tazmin edilene kadar hepimiz dimdik duracağız. 4 Temmuz'da imiş gibi. Evet Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz. Bu uzun sürecin en büyük savaşçısı kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım olacaktır. O mücadelede hepimizin çorbada tuzu olacak. Yargıda hiç hak edemediğimiz, kabul edemeyeceğimiz bir karar çıkarsa, o zaman size tekrar ihtiyacı olacak. Biz bir ve bütün bir aileyiz. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz (Atatürk). O bizim ışığımız olacak. Fenerbahçe'ye çok yakındı tarihte. Onun kimi tuttuğu değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli.