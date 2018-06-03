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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
03.06.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Ali Koç: Allah doğrunun yanında oldu

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, stattaki kürsüde ilk açıklamasını yaptı. "Allah doğrunun yanında oldu, iyilik kazandı" diyen Koç, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin efsanesi olduğunu dile getirdi.

Ali Koç'un konuşması şu şekilde:

 Siz bana ve ekibime öyle şeyler yaşattınız ki bu macerada. Acaba bazı şeyler yanlış mı görüyoruz dedik. Bu sevgi, bu inanç bu umut bu güven az insana nasip olacak bir şey. Bu yolda kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Hiç aynaya baktığınız zaman kendimizi zorlayacağımız bir ilişkiye girmedik. Bu da sizin sayenizde oldu. Bana dediler ki, kongreler başka sokak başkadır. Ben dedim ki olur mu öyle şey, Fenerbahçe taraftarları kongrenin resmi temsilcileridir dedim. Bu inançla gittiğim her yerde herkes yolcu taraftar hancıdır, ben de bir taraftarım dedim. Bugün çok duygu yüklüyüm ne diyeceğimi tam bilemiyorum. Teşekkür etmeye başlasak sahura kadar burada kalırız. Bu yolda, saygıda sevgide kusur etmemek için, camiaya layık olabilmek için çok titizlikle, itinayla davrandık. Bizim yaşadıklarımıza baktığınızda bu kadar insanla mı yaptılar dersiniz. Biz sizlerle, milyonların sayesinde yaptık.

Burhan Karaçam'a gittim. Bu işte var mısın dedim. Sonuna kadar varım dedi. Semih Özsoy ile biz yönetim kurulundaydık. Oradayken çok haşır neşir değildik, ta ki 3 Temmuz'u yaşayana kadar. Yolda tuzaklar da oldu, üye bilgileri getirenler de oldu. Aba altından sopa göstererek bilgi verenler de oldu. Her adımda yanımda olan Semih Özsoy'a huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Kendimize inandık ama her zaman mütevazı davrandık. Burada en büyük teşekkür de aileme. Belki onlar mutfakta değildile ama, benim bangır bangır, dönüşü olmayan yola çıkmam için yanımda oldular. Bugün dediler ki, kaybetseler de üzülme, Allah hayırlısını verir. Verdi. Allah doğrunun yanında oldu. İyilik kazandı. HEr beraber kazandık ama esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zorl bir yolculuğa çıkıyoruz. Biliyorum beklenti yüksek. Bundan sonra da Fenerbahçemiz için ancak hep beraber başarabiliriz. Elimizde sihirli değnek yok, biri gelecek , beyaz sayfa açacak her şey güzel olacak değil. Bayrakları çıkarmaya hazır olun, eski güzel günlere dönmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun.

AZİZ YILDIRIM KULÜBÜN EFSANESİDİR

Aziz Yıldırım olmasaydı burada olmazdım. Sayın Aziz Yıldrım olmasaydı Semih burada olmazdı. bu stat burada olmazdı. Türkiye'deki birçok stat olmazdı. Fitilli biz ateşledik. Göreceksiniz yakın zamanda Türkiye'de müthiş basketbol salonları olacak. Başkan Aziz Yıldırım olmasaydı, amatör sporlar bu kadar gelişmezdi. Fenerbahçemiz girdikçe diğer takımlar da girdi. Atletizm, kürek ve diğer sporlarda. Hayatta herkesin artı ve eksileri vardır. Başkanımız kattığı her şey iie efsane başkan olarak anılmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da gösterilmiştir. Çünkü bu süreçte direkt hedef alınmıştır. 12 Mayıs'ta burada neler yaşandığını hepimiz biliyoruz. Taraftarlarımıza tuzak kuruldu, sahaya inilmesi istenmişti. Bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu. Hem o hem camiamız bu işten çok darbe yemiştik.Hakkımız bize verilene kadar, hak ettiğimiz zarar tazmin edilene kadar hepimiz dimdik duracağız. 4 Temmuz'da imiş gibi. Evet Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz. Bu uzun sürecin en büyük savaşçısı kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım olacaktır. O mücadelede hepimizin çorbada tuzu olacak. Yargıda hiç hak edemediğimiz, kabul edemeyeceğimiz bir karar çıkarsa, o zaman size tekrar ihtiyacı olacak. Biz bir ve bütün bir aileyiz. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz (Atatürk). O bizim ışığımız olacak. Fenerbahçe'ye çok yakındı tarihte. Onun kimi tuttuğu değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli.

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