Ali Koç açıkladı! Eljif Elmas...
Fiorentina’nın Makedon oyuncu için yaptığı 15 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren Başkan Ali Koç, duruma sakin yaklaşıyor: Gerekirse 1 yıl daha takımda tutarız.
F.Bahçe'de sezon daha açılmadan transferin gözdesi haline gelen Eljif Elmas, hemen her gün farklı takımlarla birlikte haberlere konu oluyor.
Son olarak Goran Pandev, Inter'in Makedon yıldızla ilgilendiğini açıklarken, dün İngiltere'den gelen bilgi, Tottenham, M.City ve M.United'ın Eljif'i genç ve yetenekli oyuncu olarak takip ettirdiği yönündeydi
Başkan Ali Koç, oyuncunun durumunu soran kulüplere hep aynı yanıtı veriyor. Koç, "Teklifinizi getirin konuşalım" diyerek kimseyle pazarlığa girmiyor.
Başkanın bir görüşmede Eljif'le ilgili "Şu anda çok fazla takım ilgilendiği için transferi gündemde. Ancak bizim Eljif'i satma zorunluluğumuz yok. Gerekirse 1 yıl daha takımda tutarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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Şu ana kadar Eljif konusunda kulübe tek resmi teklif Fiorentina'dan geldi. Mor Menekşeler 15 milyon Euro önerdi.
F.Bahçe ise 20 milyon Euro istedi. Atletico Madrid'den de Eljif karşılığında Kalinic artı 10 milyon Euro talep edildi.
Ancak İspanyollar net yanıt vermedi. Fiorentina, A.Madrid, İnter, M.City ve M. United'ın yanı sıra Lazio, Feyenoord, PSV ve Dortmund Makedon yıldızı yakından izliyor.
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