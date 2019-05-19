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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
19.05.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Ali Koç açıkladı! Eljif Elmas...

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Ali Koç açıkladı! Eljif Elmas...

Fiorentina’nın Makedon oyuncu için yaptığı 15 milyon Euro’luk teklifini geri çeviren Başkan Ali Koç, duruma sakin yaklaşıyor: Gerekirse 1 yıl daha takımda tutarız.

F.Bahçe'de sezon daha açılmadan transferin gözdesi haline gelen Eljif Elmas, hemen her gün farklı takımlarla birlikte haberlere konu oluyor.

Son olarak Goran Pandev, Inter'in Makedon yıldızla ilgilendiğini açıklarken, dün İngiltere'den gelen bilgi, Tottenham, M.City ve M.United'ın Eljif'i genç ve yetenekli oyuncu olarak takip ettirdiği yönündeydi

Başkan Ali Koç, oyuncunun durumunu soran kulüplere hep aynı yanıtı veriyor. Koç, "Teklifinizi getirin konuşalım" diyerek kimseyle pazarlığa girmiyor.

Başkanın bir görüşmede Eljif'le ilgili "Şu anda çok fazla takım ilgilendiği için transferi gündemde. Ancak bizim Eljif'i satma zorunluluğumuz yok. Gerekirse 1 yıl daha takımda tutarız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TAM 9 TAKIM SIRAYA GİRDİ

Şu ana kadar Eljif konusunda kulübe tek resmi teklif Fiorentina'dan geldi. Mor Menekşeler 15 milyon Euro önerdi.

F.Bahçe ise 20 milyon Euro istedi. Atletico Madrid'den de Eljif karşılığında Kalinic artı 10 milyon Euro talep edildi.

Ancak İspanyollar net yanıt vermedi. Fiorentina, A.Madrid, İnter, M.City ve M. United'ın yanı sıra Lazio, Feyenoord, PSV ve Dortmund Makedon yıldızı yakından izliyor.

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Ali Koç açıkladı Eljif Elmas...

Mesut’un eğlenceli bilgi yarışmasını izliyoruz...

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