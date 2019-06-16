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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.06.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Ali Koç açıkladı: Aziz Yıldırım dönemi...

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Fenerbahçe'nin Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda başladı. Genel Kurulda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, geçen sene yapılan ibranın geçmiş yönetim için yeterli olduğunu ve ibrayı etkileyecek bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti.

Geçen sene en yüksek katılımlı genel kurul yaptıklarını hatırlatan Ali Koç, "20 sene sonra yönetim değişti. Bu senenin mali genel kuruluna hazırlanırken 2018'in ibrası nasıl olacak diye konuyu ele alırken yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin son 4 ayının ibra edilmemesi konuşuldu. Biz acaba bu senenin tümünü mü yoksa bir bölümünü mü oylamamız gerekiyor diye Vefa Bey ile konuştuk. İkiye bölelim dedik. Eski yönetimin ibra edilmemesi ile ilgili bir polemik oldu ancak bu konu teknik bir konudur.  Geçen sene yapılan ibranın yeterli olduğunu uygun gördük. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım da aynı düşüncelere sahip olmuş. O da bize bu konu ile ilgili mektup yolladı. Dernekler kanununa göre 3 ay bir itiraz söz konusu. Dolayısıyla geçen senenin ibrası kabul görmüştür ve bugünkü gündemden çıkaracağız. A.Ş'de mevzuat ayrıdır derneklerde ayrıdır. Herhangi bir usulsüzlük, yanlışlık olmadığı taktirde teamül ibra üzerinedir. Neticede ibrayı etkileyecek bir şey söz konusu değildir" dedi. 

"FENERBAHÇEMİZİN MAHKEME KAPILARINDA OLMAMASI BİR GELENEKTİR"
Derneklerin yapısı ile ilgili bilgiler veren Ali Koç, "15 asil 7 yedek üye var. Yedek üyelerin bir kısmı çok faaldir, bir kısmı günlük kararlarda rol alır. Fenerbahçemizin mahkeme kapılarında olmaması bir gelenektir. Buradaki ana amaç 2018'in tümünü bir şekilde ibra edip zabıtlara geçirmekti. Avukatlarla da yaptığımız görüşmeler sonrasında geçen senenin ibrasını kabul ediyoruz. Burada önemi olan tekniğin yanı sıra gönüllerde olandır. İnşallah kulübümüz için faydalı bir toplantı olur" diye konuştu.

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