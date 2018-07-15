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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Ali gürbüz kimdir kaç yaşında?

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Ali gürbüz kimdir kaç yaşında?

Ali Gürbüz, Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde gösterdiği mücadelelerle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Daha önce 3 kez başpehlivanlık ünvanını elde eden Ali Gürbüz, eski başpehlivanlardan Recep Gürbüz'ün de oğludur. Peki, Ali Gürbüz kimdir kaç yaşında? İşte, merak edilen pehlivan hakkında bazı detaylar

Antalya’da başpehlivan Mehmet Öztürk’ün torunu, Kırkpınar başpehlivanı olan Recep Gürbüz’ün oğlu olarak 26 Ekim 1987 tarihinde  dünyaya geldi. Gürbüz; yiğit, bahadır manasına gelen güreşin ikinci piri olarak da kabul edilen yiğitliğin simgesi Hz. Ali’nin ismi olan Ali ismini aldı. 2004 yılında lise eğitimini Murat Paşa Lisesi’nde tamamladıktan sonra aynı yıl Gazi üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanarak lisans eğitimine Ankara’da başladı. Üniversite eğitimi esnasında minder güreşine yöneldi. 2007 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası’nda ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.

Babası Recep Gürbüz’ün oğlu Ali’nin dünyaya gelmesinden 8 ay sonra 1988 yılında Kırkpınar Başpehlivanı olup ilk defa Antalya’ya kemeri getirmesinin ardından 1 yıl sonra elem vaziyette beyninde meydana gelen tümörden dolayı vefat etmesinden sonra ailesinin, bilhassa dedesi Mehmet Öztürk’ün gayreti ve güreş sever Antalya halkının babasının mirası olan kemerin Antalya’ya gelmesi isteğinin şevkiyle er meydanına çıkıp kemeri kazanma hayali ve inancıyla ilk defa 1998 yılında Kırkpınar’da er meydanına çıktı.

1998 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katıldığı  ilk güreş deneyiminde Minik 2 boyunda ikincilik kürsüsüne çıktı.  Daha sonra sırasıyla 2002 yılında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Tozkoparan boyunda yine ikinci oldu. 2003 yılında Deste Küçük Boyda birincilik kürsüsüne çıktı. 2005 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Deste Büyük Boyda, 2006 yılında da, Küçük Orta Büyük Boyda birinci oldu. Bu başarının ardından bir yıl sonra 2008 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Er Meydanında Başaltı Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak Başpehlivan Boyunda güreşmeye hak kazandı. Başpehlivan olarak güreştiği 2009 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üçüncü, 2010 yılında ikinci oldu. 2011 yılı 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final müsabakasında Başpehlivan Recep Kara’yı yenerek ilk defa Kırkpınar Başpehlivanı olarak er meydanında altın kemer kuşandı. Bir yıl sonra 2012 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde tekrar Recep Kara’yı yenerek Başpehlivan oldu. Hedefi de altın kemerler kazanarak babasıyla başlayan serüveni tamamlamaktır. En büyük arzusunun Altın Kemeri Antalya’ya kazandırmak olduğunu belirtmektedir.

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